Ein Jahr ist schnell vergangen, deshalb ist es schon bald so weit: der Musikverein Wiesenstetten veranstaltet vom Freitag, 26. April, bis Mittwoch, 1. Mai, wieder sein legendäres Maifest auf dem Festplatz an der Bittelbronner Straße in Wiesenstetten.

Am Freitag, 26. April beginnt das Maifest wie im Vorjahr mit einer zünftigen Volksfestgaudi. Für beste Stimmung im beheizten Festzelt sorgt an diesem Abend die Band Dirndlknacker. Durch ihre langjährige Erfahrung auf dem Cannstatter Wasen, dem bayrischen Gäuboden-Volksfest und vielen anderen namhaften Volksfesten verstanden es diese Musiker bereits in 2023 aufs Beste, dem Publikum einen wunderbaren Abend zu bereiten.

Besucher können ein Partypaket buchen Gerne in Dirndl und Lederhosen gekleidet, erwartet die Besucher ein Fest im Bierzelt mit allem, was dazugehört und welches dem großen Stuttgarter Frühlingsfest in (fast) nichts nachsteht. Nach der großen Resonanz der Besucher bei der Premiere im vergangenen Jahr können auch heuer im Vorfeld für diesen Abend Partypakete gebucht werden: um gemeinsam mit Freunden einen perfekten Volksfestabend zu erleben sind im Partypaket 8x Eintritt, 16x Getränkemarken und ein reservierter Festtisch enthalten. Erhältlich ist das Partypaket unter www.maifest-wiesenstetten.de.

Am Samstagabend ist Party angesagt

McSunday verspricht eine legendäre Partynacht Für viele Fans aus Nah und Fern ist ein Maifest in Wiesenstetten ohne sie einfach nicht denkbar, und deshalb sind sie auch dieses Jahr unter dem Motto “aller guten Dinge sind drei!” wieder am Start: die Jungs und Mädels von McSunday werden am Samstag, 27. April eine legendäre Partynacht mit den besten Hits aus Rock und Pop der letzten Jahrzehnte gestalten.

Das Maifest des Musikvereins Wiesenstetten zieht jedes Jahr unzählige Menschen an. Foto: Baiker

Nachdem die Band beim Maifest 2022 nach fünfjähriger Pause ihr Comeback gefeiert hatte und im proppevollen Festzelt die Party des Jahres gefeiert wurde, war klar für die Bandmitglieder: ein (Musiker-) Leben ohne Maifest Wiesenstetten ist möglich, aber sinnlos.

Den Abend eröffnet SangOver Um dem Publikum bereits vorab kräftig einzuheizen, gibt es ein weiteres Comeback: SangOver aus Starzach-Bierlingen sind nach längerer Pause wieder am Start und freuen sich, diesen Abend musikalisch zu eröffnen. Tickets für diese Veranstaltung sind nur an der Abendkasse erhältlich.

Festsonntag steht im Zeichen der Blasmusik Der Festsonntag am 28. April steht wie jedes Jahr ganz im Zeichen der Blasmusik. Auf der Festbühne werden die Musikvereine Trochtelfingen, Pfaffenweiler, Spielberg/ Iselshausen und Witterhausen die Festgäste unterhalten, während die Festküche den ganzen Tag über die gewohnt reichhaltige Auswahl an Speisen anbietet und zum Mittagstisch einlädt. Erweitert wird das Essensangebot dieses Jahr um ein vegetarisches Gericht um eine weitere, fleischlose Alternative anbieten zu können.

US-Car-Treffen

Sechstes US-Car-Treffen auf dem Außengelände Parallel dazu findet auf dem großen Außengelände das 6. US-Car Treffen unter dem Motto Music&Cars statt. Nachdem bereits in den vergangenen Jahren jeweils mehr als 150 Straßenkreuzer und Muscle Cars den Weg nach Wiesenstetten gefunden haben, werden auch dieses Jahr wieder zahlreiche PS-Boliden und deren Fans aus Nah und Fern erwartet. Ab 12 Uhr bietet sich wieder die Möglichkeit für verschiedene Mitfahrgelegenheiten, bevor ab 14:30 Uhr alle Fahrzeuge zu einer gemeinsamen Rundfahrt aufbrechen.

SchwobaBrasser spielen zum Tanz in den Mai auf Nach einem Tag Verschnaufpause werden am Dienstag, 30. April, die SchwobaBrasser zum Tanz in den Mai aufspielen. Nach dem tollen Auftritt im vergangenen Jahr waren die sechs Musiker sofort für das Maifest 2024 verpflichtet worden. In einer Besetzung mit Bläsern, Gitarren, Keyboard und Schlagzeug spielen die Musiker querbeet durch nahezu alle Stilrichtungen und begrüßen den Wonnemonat damit gebührend. Egal ob gemütlich auf der Bierbank oder in der Bar, wer die Band aus der Gegend um Alpirsbach live erleben möchte genießt einen Vorteil, wenn er vor 21 Uhr das Festzelt betritt: bis dahin gewährt der Veranstalter an diesem Abend freien Eintritt. Aber auch für Spätentschlossene gibt es für günstige fünf Euro genügend Tickets an der Abendkasse.

Bayerischer Tag am 1. Mai

Der 1. Mai wird wieder zum Bayrischen Tag Am Mittwoch, 1. Mai, wird es traditionell, denn wie gewohnt steht der 1. Mai in Wiesenstetten unter dem Motto „Bayrischer Tag“. Bei reichhaltigem Mittagstisch mit dem bekannten, üppigen Speisenangebot und bayrischen Spezialitäten wie Haxen, Ochsenbraten und Weißwürsten sowie einer gut bestückten Kaffee- und Kuchenbar unterhalten tagsüber die Musikvereine aus Höfendorf und Egenhausen die Festgäste und Wanderer aus Nah und Fern. Ab 16.30 Uhr spielt dann zum Festausklang die weit bekannte böhmisch-mährische Blaskapelle Honk&Blow aus Bierlingen auf, welche ebenfalls schon fast nicht mehr vom 1. Mai in Wiesenstetten wegzudenken ist.

Einlass zu den Abendveranstaltungen’Einlass ins Festzelt zu den Abendveranstaltungen am Freitag, Samstag und Dienstag ist jeweils ab 19:30 Uhr. Für unter 18 - jährige ist der Besuch nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erlaubt, unter 16 Jahren wird generell kein Einlass gewährt. Muttizettel werden nicht akzeptiert.

Großer Runmelplatz auf dem Festgelände Während des ganzen Maifests lädt der große Rummelplatz auf dem Festgelände zum Vergnügen ein.

Die Arbeiten zum Auf- und Abbau Die Aufbauarbeiten für das Maifest beginnen dieses Jahr am Samstag, 20. April, ab 7.30 Uhr mit dem Aufstellen des Festzelts, der Abbau erfolgt am Donnerstag, 2. Mai, ebenfalls ab 7.30 Uhr. Hierbei freut sich der Musikverein über jede Helfende Hand.

Weitere Informationen zum diesjährigen Festprogramm gibt es unter www.maifest-wiesenstetten.de oder auf Facebook und Instagram unter #maifestwiesenstetten.