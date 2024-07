Angelehnt an die Olympischen Spiele und die Europameisterschaft dieses Jahres, sorgte die Veranstaltung für sportlichen Ehrgeiz und jede Menge Spaß bei den jungen Teilnehmern.

Die Veranstaltung fand im Dorfgemeinschaftshaus in Wiesenstetten statt und zog 14 Jungmusiker aus verschiedenen Altersgruppen an. Von den jüngsten Blockflötenkindern bis hin zu den Jugendlichen, die bereits in der Jugendkapelle spielen, waren alle vertreten. Die Kinder wurden in Gruppen eingeteilt und traten in verschiedenen sportlichen Disziplinen gegeneinander an.

Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Teamgeist

Zu den sportlichen Herausforderungen zählten Fechten mit Poolnudeln, Torschießen, Baseball, Eierlauf, Staffellauf, Seilspringen und Hula Hoop. Die Disziplinen forderten Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Teamgeist und sorgten für ausgelassene Stimmung und Spannung unter den Teilnehmern. Besonders das Fechten mit Poolnudeln und das Baseball spielen erwiesen sich als Highlights der Olympiade.

Die Veranstaltung wurde vom Jugendteam des Musikvereins Wiesenstetten organisiert und moderiert. In den Pausen zwischen den Spielen konnten sich die Kinder mit erfrischenden Wassermelonen und einem Sportlergetränk stärken. Zum Abschluss gab es für alle Teilnehmer gegrillte rote Würste, die den sportlichen Tag genussvoll abrundeten.

Als Anerkennung für ihre Teilnahme erhielten alle Kinder einen süßen Preis. Die Gewinner der Wettkämpfe durften sich zusätzlich über eine Tasse des Musikvereins Wiesenstetten freuen, die sie stolz mit nach Hause nahmen.

Die Stimmung während der Olympiade war toll. Die Kinder zeigten großen Einsatz und Motivation in den verschiedenen Wettkämpfen. „Diese Veranstaltung hat nicht nur den Teamgeist gestärkt, sondern auch viel Spaß gemacht“ waren sich die Organisatoren einig.

Sportliche Aktivitäten sind eine ideale Ergänzung

Der Musikverein Wiesenstetten hat für die Zukunft bereits weitere Aktivitäten geplant, um die Gemeinschaft und den Zusammenhalt unter den Jungmusikern weiter zu fördern. Die erfolgreiche Olympiade hat gezeigt, dass sportliche Aktivitäten eine ideale Ergänzung zum musikalischen Training sind und die jungen Vereinsmitglieder auf vielfältige Weise fördern können.