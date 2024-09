Gemeinsam mit dem Jugendteam verbrachten die jungen Talente vom vergangenen Freitag bis vergangenen Sonntag den ein unvergessliches Hüttenwochenende im Haus Nickersberg bei Bühl.

Bei bestem Wetter und zahlreichen Aktivitäten kam keine Langeweile auf – von kreativen Bastelaktionen bis hin zur abenteuerlichen Schnitzeljagd war einiges geboten. Auch der Fußballplatz vor der Hütte wurde eifrig genutzt, so dass für jede Menge Bewegung gesorgt war.

Los ging es am Freitag um 15.45 Uhr mit der Abfahrt in Wiesenstetten. Nach der Ankunft am Haus Nickersberg bezogen die Kinder ihre Zimmer und starteten direkt kreativ in das Wochenende. Der Abend stand im Zeichen des Kennenlernens.

Abend endet mit einer spektakulären Dschungelparty

Der Samstag begann mit einem gemeinsamen Frühstück, gefolgt von Gesellschaftsspielen und einer kreativen Bastelrunde. Die jungen Musiker fertigten Perlenarmbänder und gestalteten individuell bedruckte Rucksäcke, die sie stolz für die nachmittägliche Schnitzeljagd nutzten. Der Abend endete mit einer spektakulären Dschungelparty. Ein besonderes Highlight: selbst gemachter Bubble Tea.

Nach dem Frühstück am Sonntag wurden die Koffer gepackt. Der letzte gemeinsame Programmpunkt war eine Wanderung zu den nahe gelegenen Wasserfällen. Auf dem Heimweg gab es noch einen Stopp an einer Rodelbahn.

Nachwuchs wächst als Gruppe zusammen

Das Wochenende bot den Jungmusikern nicht nur jede Menge Spaß und Abenteuer, sondern auch die Möglichkeit, sich besser kennenzulernen und als Gruppe zusammenzuwachsen. „Das Hüttenwochenende war ein voller Erfolg, und wir freuen uns schon auf das nächste Mal“, resümiert das Jugendteam, zufrieden.