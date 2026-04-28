Musikverein Wies: 60 Jahre aktiv musiziert

1 Bei der Ehrung (von links): Vorsitzender Heiko Gsellinger, der Geehrte Fritz Steinebrunner und Holger Gertz vom Alemannischen Musikverband. Foto: zVg/Ulrike Oßwald Der Musikverein Wies und der Alemannische Musikverband ehren Fritz Steinebrunner.







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Beim Frühlingskonzert des Musikvereins Wies im Dorfgemeinschaftshaus wurde Fritz Steinebrunner für 60 Jahre aktives Musizieren geehrt. Dazu war Holger Gertz vom Alemannischen Musikverband anwesend. Er durfte Fritz Steinebrunner die Goldene Ehrennadel mit Diamant überreichen. Heiko Gsellinger vom Musikverein zeigt kurz auf, wie viele Stunde Fritz Steinebrunner fürs Musizieren, aber auch als Vereinskoch und Getränkewart vom Probelokal für die Musik eingesetzt hat. Dafür erhielt er ein Präsent und einen Ehrungsmarsch.