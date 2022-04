2 Gut gefüllt war der Kirchplatz beim Frühlingskonzert des Musikvereins Weitingen am vergangenen Samstag. Foto: Mattenschlager

Gleich mehrere Premieren feierte der Musikverein Weitingen am vergangenen Samstag. Nach langer Zeit gab es wieder ein Frühlingskonzert, erstmals wurde das Konzert im Freien auf dem Kirchplatz gegeben, und auch erstmals präsentierte sich die neue Dirigentin, Birgit Wohlhüter, dem Publikum bei einem Konzert.















Eutingen-Weitingen - Es war ein mehr als gelungener Einstand, denn trotz des nicht gerade optimalen Wetters hatte Petrus ein Einsehen und hielt die Schleusen geschlossen, und am Ende des Konzertes zeigte sich auch wieder verhalten die Sonne.

Bereits lange vor Beginn des Frühlingskonzerts waren die aufgestellten Festgarnituren auf dem Kirchplatz besetzt, doch die Musiker schafften zusätzliche Sitzmöglichkeiten heran. Unter den Gästen waren unter anderem der Ehrenvorsitzende, Gebhard Fischer und der langjährige Dirigent Joachim Nägele.

Die zahlreichen Gäste ließen sich eine frisch gezapfte Halbe vom Fass ebenso schmecken wie eine knackige Rote vom Grill – alles Dinge, die früher so selbstverständlich waren und die nun nach der langen Corona-Durststrecke ebenso wie die Gemeinschaft auf dem Kirchplatz zu einem echten Erlebnis wurden.

Musikkapelle eröffnet mit "Where Eagles Soar"

Die Musiker marschierten schließlich unter dem Beifall der Gäste aus dem Begegnungshaus zum Ort des Geschehens an der Nordseite der Sankt-Martinus-Kirche, die mit dem Emblem des Musikvereins geschmückt war.

Die Musikkapelle eröffnete das Konzertprogramm mit der Konzertouvertüre "Where Eagles Soar" (Wo Adler fliegen) von Steven Reineke. Moderator Andreas Gaus führte locker-spritzig und charmant durch das Programm. Er schilderte, wie sich der innere Geist befreit und hinauf steigt, dorthin wo die Adler fliegen. Und wahrscheinlich habe der "Adler" in Gestalt des Weitinger Traditionsgasthofs die früheren Musiker noch mehr beflügelt.

Unter dem Titel "Ein Sommermärchen" hat Stefan Rundel einen leichten und gefühlvollen böhmischer Walzer komponiert, der die schöne, warme und sonnige Stimmung des Sommers mit blühenden und duftenden Landschaften zum Ausdruck bringt.

Moderator Gaus: "Hier spielt der Vorstand noch selbst!"

"Monumentum" hieß eine spannende, kurzweilige Ouvertüre, mit der der junge österreichische Komponist Martin Scharnagl mit großem melodischen Gespür und farbenreicher Harmonik prachtvolle Denkmäler und pompöse Bauwerke vor dem geistigen Auge entstehen lässt. Moderator Gaus deutete dabei auf den mächtigen Kirchturm, zu dessen Füßen das Konzert stattfand. Mit dem beschwingt-eleganten Marsch "Kaiserin Sissi" von Timo Dellweg endete der erste Programmteil.

Nach der Pause folgte das energiegeladene Werk "On Fire", bei dem der neue Vorsitzende Matthias Schiebel auch als Solist überzeugen konnte. Kommentar von Moderator Andreas Gaus: "Hier spielt der Vorstand noch selbst!"

Mit "Metal!" hat Sean O’Loughlin zeitlose Heavy-Metal-Hits der 1980er-Jahre in ein grandioses Medley für Blasorchester umgesetzt. Titel von Black Sabbath, den Scorpions, Iron Maiden und Ozzy Osbourne klangen in der Blasmusikbearbeitung reizvoll und interessant.

Legendäre Rock’n-Roll-Hits im letzten Konzertstück

"Sorgenbrecher" hieß eine sehr gefühlvolle Polka von Norbert Gälle, die vor allem durch ihren unverwechselbaren Stil begeisterte. Im letzten Konzertstück "Rock It" verbanden sich ein wiederkehrendes Rock-Intro mit legendären Rock’n-Roll-Hits wie dem Klassiker "Rock around the clock".

Als Zugabe spielte die Musikkapelle die Polka "Wir Musikanten" von Kurt Gäble. Andreas Gaus zitierte aus dem zugehörigen Text von Paul Nagler die Passage, die bestens zu den Weitinger Musikern passe: "Wir Musikanten, vereint durch Spiel und Gesang, sind befreundet ein Leben lang. Uns Musikanten ist Harmonie pur im Blut. Musik, die tut uns echt gut".

Gut tat Musikern wie Gästen das gelungene Konzert, so Vorsitzender Matthias Schiebel in seinem Schlusswort. Besonderer Dank galt Dirigentin Birgit Wohlhüter. In der Corona-Zeit sei es nicht immer einfach gewesen, mit der Kapelle zu arbeiten, so Schiebel, der als Zeichen des Dankes einen Blumenstrauß überreichte. Dank galt auch den Musikern, die trotz Corona dabeigeblieben sind.