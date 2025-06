In diesem Jahr feiert Oberweier „100 Jahre Musikverein und 125 Jahre Feuerwehr“. Der Höhepunkt des Festjahrs wird das Wochenende vom 4. bis 6. Juli.

Die Geschwindigkeit kommt aus der Kraft der Beine, einer guten Portion Eigengewicht und dürfte sich auch an dem Erfindergeist des Einzelnen messen: Das erste Bobbycar-Rennen ist am Samstag, 5. Juli, im Rahmen des Festwochenendes mit dem Musikverein und der Feuerwehr angesagt.

Kreativität in der Ausstattung der Bobbycars sei erlaubt, außer natürlich einer Motorisierung. Neben spannenden Rennen soll die Besucher am Festwochenende vor allem eine ordentliche Portion Spaß erwarten.

Lesen Sie auch

Im Pressegespräch mit Rainer Moser, Vorstand im Musikverein Oberweier, und Matthias Göbbels, Abteilungskommandant der Feuerwehr-Abteilung Oberweier, bekennen sich beide: „So richtig mit dem Bobbycar groß geworden sind wir nicht.“

Nach dem Rennen gibt es eine Schlagerparty

Vielmehr erweist sich der Bobbycar als Zeitgeistauto, das seit den 1970er-Jahren in Deutschland von der „BIG-Spielwarenfabrik“ produziert und millionenfach in die Welt exportiert wurde. Mit 20 Millionen verkauften Exemplaren soll es das meistverkaufte Kinderfahrzeug der Welt sein. Ergo: Für ein großes Vereinsjubiläum bestens geeignet, sind sie sich einig.

Der Sternenberg dürfte sich wohl bestens für eine rasante Fahrt hinab eignen. Nicht der Schnellste siegt, es sei eine Kombination von Geschwindigkeit und origineller Performance gefordert. Der Fantasie seien keine Grenzen gesetzt, so die beiden. Natürlich wird auch auf die Sicherheit der Fahrer geachtet.

Niemand soll zu Schaden kommen und für eine sichere Streckenführung ist gesorgt. Ganz gleich, wer gewinnt – nach dem Rennen kann bei der Schlagerparty mit „Papi’s Pumpels“ ordentlich gefeiert werden.

Anmeldung zum Rennen

Vom 4. bis 6. Juli ist das große Festwochenende „Ober-Wir“. Der Musikverein Oberweier feiert sein 100-Jähriges und die Feuerwehr Oberweier ihr 125-jähriges Bestehen. Am Samstag, 5. Juli, wird zum ersten „Sternenberg-Cup“, dem Bobbycar-Rennen, eingeladen. Anmeldungen zum Rennen per E-Mail an Bobbycar@mv-oberweier.de. Mehr Infos zum Festwochenende unter www.mv-oberweier.de/jubilaeum.