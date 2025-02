Musikverein und Bläserjugend Aichhalden: Das waren die Höhepunkt des Jahres 2024

KI Impact Group Schramberg Workshop zur „spielerischen Problemlösung mittels Künstlicher Intelligenz“

Die „KI IMpact Workshops“ der Initiative „Make it in Schramberg“ gehen in die nächste Runde. Eine besondere und kreative Veranstaltung steht am Donnerstag, 17. Februar, von 17.30 bis 21 Uhr in der Oberndorfer Straße 1 in den Räumen der Wirtschaftsförderung an.