Musikverein Thanheim: Seit 70 Jahren spielt der „Monaco Karle“ Trompete

Karl Dehner ist nun wirklich ein Musiker mit Herz und Seele: Seit 70 Jahren spielt er aktiv in der Musikkapelle Thanheim mit. Und ja, es sind wirklich sieben Jahrzehnte – ein Jubiläum, das überaus selten vorkommt. Das wird ihm so schnell kaum jemand nachmachen. Karl Dehner bläst die Trompete, und seine Töne gehören bis heute einfach dazu, wenn das Orchester auftritt.

Der leidenschaftliche Trompeter, der auch ehemals Bisingens Ortsbaumeister war, blickt auf eine erlebnisreiche Zeit als Musiker zurück. Seine erste Trompete erhielt er mit neun Jahren von der Musikkapelle Thanheim – das war 1956.

Dehner war so begeistert von dem Instrument, dass er „täglich unermüdlich“ übte. Und das mit Erfolg.

Rote Rosen in Tirol

Schon wenige Monate später folgte sein erster Auftritt vor Publikum bei einer Weihnachtsfeier, und schon bei der Fasnet, also nach gerade einem halben Jahr, spielte er Fasnetslieder in der Musikkapelle. Schon mit elf Jahren folgte sein erstes Solostück als Trompeter im damaligen Gasthaus Hohenzollern in Bisingen.

Daran kann er sich auch heute erinnern, als wäre es gestern gewesen. Gehört hat sein Publikum den Titel „Schenkt man sich Rosen in Tirol“, und gesehen hat es vielleicht seine braunen Schuhe. Dehner berichtet lachend, wie der Vorstand ihn aufforderte, beim nächsten Auftritt doch lieber schwarze Schuhe zu tragen, die der Elfjährige damals freilich noch nicht hatte.

Im Alter von etwa 15 Jahren gründete Karl Dehner zusammen mit fünf weiteren Musikern die Tanzband „Ramonas“. „Wir spielten mehrere Jahre bei Hochzeiten und sonstigen Festivitäten“, erzählt der Musiker. Es hat sich herumgesprochen, dass der junge Karl Dehner musikalisch etwas auf dem Kasten hat. Dirigent Rudi Kenath holte ihn nicht umsonst in die Bauernkapelle Onstmettingen, nach einiger Zeit durfte Dehner dort gar im großen Blasorchester mitspielen – wo er übrigens seine Frau Marina kennenlernte, die Klarinette spielte.

Konzertreise mit dem großen Blasorchester Onstmettingen

Er erzählt: „Eines meiner größten Highlights war 1966 die Konzertreise mit dem großen Blasorchester Onstmettingen nach Monaco.“ Dort traten die Musiker im Casino von Monte Carlo in der ZDF-Fernsehshow „Der goldene Schuss“, moderiert von Lou van Burg, auf. Zugehört haben auch Grace Kelly mit ihrem Sohn „Prinz Albert“. Dehner: „Die Konzertreise nach Monaco brachte mir meinen Spitznamen ‚Monaco-Karle‘ ein, der mir bis heute geblieben ist.“

Auch in der Musikkapelle Thanheim selbst ist Dehner keineswegs untätig geblieben: Schon in jungen Jahren haben ihn die Mitglieder in den Vorstand gewählt, in dem er sich mehr als zehn Jahre engagierte, zudem war Dehner einige Zeit Jugendleiter und Jugendausbilder. 1970 übernahm der Musiker die erste Leitung der legendären Big-Band-Formation „Die lustigen Flamingos“. Die Band war 23 Jahre aktiv, spielten in der Region und weit darüber hinaus, so etwa 1978 in Beja (Portugal) und 1981 in Sardinien.

„Die lustigen Flamingos waren die Grundlage, dass die Musikkapelle Thanheim zur damaligen Zeit auf einem unglaublichen Höhepunkt war“, sagt Dehner, weiter erzählt er: „Dazu beigetragen haben vor allem die beiden jetzigen Ehrendirigenten, Professor Dr. Paul Münch und Musikdirektor Josef Lohmüller, bei denen wir regelmäßig bei Wertungsspielen in der Höchststufe mit hervorragend und mit Auszeichnung abgeschnitten haben.“ Zahlreiche Konzertreisen mit der Musikkapelle sind ihm in guter Erinnerung geblieben. Sie führten unter anderem nach Israel, Wales, England, Budapest und Kroatien.

Dehner betreut Traditionsraum

Weiterhin war Dehner Mitglied des professionellen Bläserquintetts „Zollern Brass“, mit dem er im ganzen süddeutschen Raum herumgekommen ist. Zusammen mit seinem Freund Hans gründete Dehner das „Zollern-Duo“, das 13 Jahre lang vor Senioren und bei der Fasnet auftrat. Und obwohl Dehner schon sieben Jahrzehnte Trompete spielt, er hat den Ehrgeiz und den Spaß an der Freude noch immer nicht verloren: „Derzeit spiele ich bei der Jazzband ‚Prime of Life‘ mit.“

Seit 2011 betreut er zudem mit Hingabe den Traditionsraum der Musikkapelle Thanheim im alten Schulhaus Thanheim, wo lückenlos die Geschichte der Thanheimer Volksmusik seit 1791 mit Belegen und Aufschrieben dargestellt wird.

„Mir würde echt etwas fehlen“

„Eine große Motivation zur Betreuung des Traditionsraums ist für mich natürlich, dass Fidel Dehner ein direkter Vorfahre von mir ist“, berichtet Karl Dehner (siehe Info). Die Musik liegt in der Familie und sie wird es auch bleiben. Sein ältester Sohn Daniel und die Enkelin spielen in der Musikkapelle mit. Sein mittlerer Sohn hat es zum weltweit erfolgreichen Berufsmusiker gebracht.

Dehner ausblickend: „Mein Ziel ist, so lange Musik zu machen, wie es die Gesundheit zulässt. Der Freitagabend ist für die Musikkapelle Thanheim reserviert. Mir würde echt etwas fehlen, wenn ich nicht mehr zu den Proben und zu den Auftritten gehen könnte. Es macht mir immer noch einen Riesenspaß, bei diesem Verein mitzuspielen.“