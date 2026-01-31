Musikverein Thanheim: Seit 70 Jahren spielt der „Monaco Karle“ Trompete

Karl Dehner spielte Trompete von Onstmettingen bis Monte Carlo, bildete Jugendliche aus und hält die Geschichte der Musikkapelle Thanheim lebendig.
Karl Dehner ist nun wirklich ein Musiker mit Herz und Seele: Seit 70 Jahren spielt er aktiv in der Musikkapelle Thanheim mit. Und ja, es sind wirklich sieben Jahrzehnte – ein Jubiläum, das überaus selten vorkommt. Das wird ihm so schnell kaum jemand nachmachen. Karl Dehner bläst die Trompete, und seine Töne gehören bis heute einfach dazu, wenn das Orchester auftritt.