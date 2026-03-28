Musikverein Tegernau: Erfolgreiche Nachwuchsarbeit bei Jungmusikern

1 Der Vorstand der Bläserjugend (v. l.): Franziska Grether (Beisitzerin), Jana Riesterer (Kassiererin), Julia Lais (Schriftführerin), Lorena Sicola (Vorsitzende)und Leonie Kraft (Beisitzerin). Foto: Die Bläserjugend Tegernau blickte bei ihrer Mitgliederversammlung auf ein ereignisreiches Jahr.







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Schriftführerin Julia Lais hob die musikalischen Höhepunkte hervor, darunter das Sommernachtskonzert in Tegernau und einen Gastauftritt in Wieden. Rechner Björn Kallfass konnte zudem ein positives Jahresergebnis vermelden. Auch die Vorsitzende Lorena Sicola zog eine positive Bilanz. So bestanden mehrere Jungmusiker das Juniorabzeichen. Zudem absolvierten Saskia Pfeifer und Katharina Grether erfolgreich das silberne Jungmusikerleistungsabzeichen. Dirigent Rainer Brutschin lobte das Engagement der Jugendlichen und betonte den Spaß am gemeinsamen Musizieren.