Musikverein Stetten: Motiviertem Nachwuchs verpflichtet

Die Jugendarbeit ist (nicht nur) beim Musikverein Stetten ein großes Thema. Dabei greift sie weiter als bei manch’ anderem Verein – denn schon seit November 2023 gibt es in Stetten die inklusive musikalische Früherziehung in Kooperation mit dem Hechinger Verein „DownTown“. Der Unterricht findet hier vor allem auf spielerischer, bildlicher Ebene statt – mit Klanghölzern, Trommeln und Bechern… und getanzt wird auch.​

Ausgebildet wird in zwei Gruppen à zehn Buben und Mädchen, darunter jeweils zwei Kinder mit Beeinträchtigung; immer freitags – einmal um 15 Uhr (unter der Leitung von Sandra Röcker aus Mössingen) und einmal um 16 Uhr (unter der Leitung von Romy Haug aus Rangendingen). Als dritte Kraft unterstützt Tabea Huber. Treffpunkt ist im Probelokal im Stettener Rathaus. Wichtig in diesem Zusammenhang: In der inklusiven Früherziehung sind aktuell Plätze frei; auch einer für ein behindertes Kind. Bei Interesse also schnell melden unter: frueherziehung@musikvereinstetten.de​

Verantwortlich für die musikalische Früherziehung und für die Blockflötengruppe zeichnet beim Musikverein Stetten Barbara Lindner; unterstützt wird sie von Christine Bausinger. Gemeinsam mit dem Vereinsvorsitzenden Felix Pflumm engagieren sich die Musikerinnen außerdem in der Juka-Kooperation ihres Vereins mit der Stadtkapelle Hechingen sowie den Musikvereinen Boll, Schlatt und Jungingen.​

Willkommen sind beim Musikverein Stetten nicht einzig die ganz Kleinen, die über die Blockflöte das größere Blasinstrument oder Schlagzeug für sich entdecken wollen, sondern auch Kinder und Jugendliche, die schon ein Instrument spielen können. Denn: Dem Verein fehlt’s am „Unterbau“ – an Kindern, die mittelfristig die Lücke schließen können zu den jungen Erwachsenen.​

Barbara Lindner und Felix Pflumm berichten, dass der Verein stark an Mitgliedern zwischen 16 und 20 Jahren sei; auch mit Aktiven im Alter zwischen 40 und 60 Jahren sei der Verein gut aufgestellt. Aber: „Mit Musikerinnen und Musikern im Alter zwischen 20 und 40 Jahren schwächeln wir.“​

Rainer Fink am Dirigentenpult

​Verstärkung gebrauchen könnte der Musikverein im Saxophon-, Bariton-, Horn- und Schlagzeugregister. Die Suche nach einem neuen Dirigenten (für Gerhard Nesselhauf) hat der Verein derweil aufgegeben. Und freut sich sehr, dass Rainer Fink, eigentlich „nur“ als Interimslösung – aus den eigenen Reihen – gedacht, inzwischen so viel Freude an der musikalischen Leitung des Orchesters hat, dass am Dirigentenpult „keine Not mehr“ besteht. Seit dem Benefizkonzert für Robert Hinderer (†) leitet Rainer Fink den Musikverein Stetten.