Musikverein Stetten: Motiviertem Nachwuchs verpflichtet

Der Musikverein Stetten bietet in Kooperation mit dem Hechinger Verein „DownTown“ inklusives Lernen in zwei Gruppen an.
Die Jugendarbeit ist (nicht nur) beim Musikverein Stetten ein großes Thema. Dabei greift sie weiter als bei manch’ anderem Verein – denn schon seit November 2023 gibt es in Stetten die inklusive musikalische Früherziehung in Kooperation mit dem Hechinger Verein „DownTown“. Der Unterricht findet hier vor allem auf spielerischer, bildlicher Ebene statt – mit Klanghölzern, Trommeln und Bechern… und getanzt wird auch.