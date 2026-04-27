Musikverein Steinen: Musik mitten im Ortszentrum
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Der Auftakt der Konzertreihe FeierabendKlang lockte zahlreiche Zuhörer auf den Cornimontplatz. Foto: Stephanie Senn

Der Musikverein Steinen will ein neues Konzertformat in lockerer Atmosphäre etablieren.

Beschwingte Klänge tönten in der Dorfmitte von Steinen am Freitagabend. Der Musikverein probierte sich an einem neuen Format, dem FeierabendKlang als Einstimmung auf das Wochenende. Bei bestem Frühlingswetter auf dem Cornimontplatz freuten sich Eisdielenbesucher und Laufpublikum über die musikalische Unterhaltung. Über die Sommermonate will der Verein an zwei bis drei Abenden das Ortszentrum mit seinen Darbietungen bereichern und damit um neue Mitglieder werben.

 

Den Anfang machte das Saxofonquartett des Vereins, das stimmungsvolle Musik in einer entspannten Atmosphäre darbrachte, unter anderem einige Klassiker. An den nächsten Terminen könnten schon auch einmal alle Aktiven zum Zuge kommen, erklärte Wolfgang Schwarzwälder, der ehemalige Vorsitzende, im Gespräch mit unserer Zeitung. Besonders bei der Vereinsjugend hofft man auf mehr Zulauf, das Jugendorchester sei aktuell etwas schmal besetzt.

Neben der musikalischen Unterhaltung wurden auch Essen und Trinken auf Spendenbasis angeboten, was von den Zuhörern gerne angenommen wurde. Das nächste Konzert des Vereins findet am 10. Mai in der Petruskirche statt.

Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage www.musikverein-steinen.de.

 