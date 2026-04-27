Musikverein Steinen: Musik mitten im Ortszentrum

1 Der Auftakt der Konzertreihe FeierabendKlang lockte zahlreiche Zuhörer auf den Cornimontplatz. Foto: Stephanie Senn Der Musikverein Steinen will ein neues Konzertformat in lockerer Atmosphäre etablieren.







Link kopiert



Beschwingte Klänge tönten in der Dorfmitte von Steinen am Freitagabend. Der Musikverein probierte sich an einem neuen Format, dem FeierabendKlang als Einstimmung auf das Wochenende. Bei bestem Frühlingswetter auf dem Cornimontplatz freuten sich Eisdielenbesucher und Laufpublikum über die musikalische Unterhaltung. Über die Sommermonate will der Verein an zwei bis drei Abenden das Ortszentrum mit seinen Darbietungen bereichern und damit um neue Mitglieder werben.