In der Hauptversammlung hob der Vorsitzende Elmar Konstanzer in seinem Bericht die gute Zusammenarbeit mit der Ortschaftsverwaltung und den örtlichen Vereinen hervor. Besonders lobte er Schatzmeisterin Sandra De Leon, die durch ihre Arbeit das Rückgrat vieler Vereinsaktivitäten bilde.

Im Schriftführerbericht wurde unter anderem an die Umrahmung der Neujahrsempfänge in Bechtoldsweiler und Sickingen erinnert, an das festliche Kirchenkonzert im Dezember sowie an Auftritte beim Irma-West-Kinderfest.

Lesen Sie auch

Jugendleiterin Melanie Drapp berichtete über die Jugendkapelle mit derzeit sieben Aktiven sowie über 18 Kindern in der Flötenausbildung. Acht Auftritte gab es im vergangenen Jahr, auf dem Weihnachtsmarkt war man mit einem Stand präsent.

Die Arbeit von Kassiererin Sandra De Leon wurde von den Kassenprüfern Gerhard König und Alfred Buckenmaier gelobt, Ortsvorsteher Siegbert Schetter leitet die Entlastung, die reibungslos verlief. Er lobte den Musikverein als „wichtiges Aushängeschild und unverzichtbaren Teil der Dorfgemeinschaft“.

Ehrennadel in Platin vergeben

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Elmar Konstanzer bleibt Vorsitzender, Martin Bock übernimmt das Amt des Stellvertreters, das Lea Braschler aus beruflichen Gründen abgab. Sandra De Leon bleibt Kassiererin, Katja Schwabe bekleidet das Amt der Schriftführerin, Melanie Drapp bleibt Jugendleiterin. Beisitzer sind Jürgen Drapp und Stefanie Wehrstein. Geehrt wurde Dirigent Chris Wehrstein, der den Verein seit zehn Jahren leitet. Elmar Konstanzer betonte: „Ohne ihn wären wir nicht das, was wir heute sind.“

Den feierlichen Abschluss bildeten die Ehrungen. Zehn Jahre Mitglied sind Anja Bulach und Janine De Leon, 20 Jahre Mitglied sind Melanie Drapp und Stefanie Wehrstein. Die Ehrennadel Gold mit Diamant für 40 Jahre erhielten Martin Bock, Daniela und Michael Braschler. Armin Maahs erhielt die Ehrennadel in Platin für 50 Jahre, die Dirigentennadel in Bronze ging an Hubert Konstanzer. Chris Wehrstein erhielt die Dirigentennadel in Bronze, Stefanie Wehrstein die Verdienstmedaille in Bronze. In Silber ging die Verdienstmedaille an Elmar Konstanzer und die Verdienstmedaille in Gold an Sandra De Leon und Martin Bock.