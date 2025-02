Der Musikverein Kurkapelle Schonach 1839 steht seit Januar dieses Jahres unter neuer musikalischer Leitung. Nachdem Vizedirigentin Saskia Weber die Kurkapelle in den vergangenen sechs Monaten musikalisch erfolgreich leitete und auf ein gelungenes Jahreskonzert 2024 zurückblicken kann, ist nun ein neuer musikalischer Leiter gefunden.

Mit dem Schonacher Michael Kaiser lenkt fortan nicht nur ein erfahrener Dirigent, sondern auch ein alter Bekannter die musikalischen Geschicke der Kurkapelle. Er wurde Anfang Januar durch die Musikerinnen und Musiker offiziell ins Amt gewählt.

Der „Neue“ ist seit seiner Jugend aktiv und schon seit 1990 Ehrenmitglied

Michael Kaiser trat bereits in jungen Jahren als Musiker in die Kurkapelle ein, spielte die Trompete und ist seit 1990 Ehrenmitglied des Vereins. In den Jahren 1987 bis 1994 dirigierte er den Musikverein Urach, wo er in den Jahren 1988 und 1989 seine Dirigentenausbildung erfolgreich abschloss. Im Anschluss war er von 1994 bis 2002 Dirigent seines Heimatvereins – dem Musikverein Kurkapelle Schonach.

Michael Kaiser freut sich gemeinsam mit der Vorsitzenden Nicole Schneider auf die bevorstehende Herausforderung und darauf, den Musikverein Kurkapelle Schonach gemeinsam mit Vizedirigentin Saskia Weber musikalisch im neuen Vereinsjahr weiter voranzubringen.

Das Kindermusical „Die magische Kuckucksuhr“ wird aufgeführt

Als besonderes Highlight steht in diesem Jahr bereits das Kindermusical „Die magische Kuckucksuhr“ mit zwei Vorstellungen am 21. sowie 22. November im Haus des Gastes an.

Kurz-Infos zum Verein: Musikverein Kurkapelle Schonach 1839. Vorsitzende: Nicole Schneider. Weitere Infos im Internet auf der Seite www.mv-schonach.de