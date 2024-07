Musikverein Schönenbach: Drei Tage im Zeichen des 100-Jahr-Jubiläums

Nach dem offiziellen Fassanstich am Freitagnachmittag mit Musik vom Senioren-Blasorchester des Blasmusikverbands ging es weiter mit Blasmusik. Vier Blaskapellen aus der Region waren im Festzelt zu hören: der Musikverein Jostal, die Musikkapelle Fürstenberg und die Trachtenkapellen aus Simonswald und Hinterzarten.

Anschließend gab es Blasmusik vom Feinsten, denn zu Gast war die Blaskapelle Gehörsturz, die mit ihrer bunten Mischung aus moderner Blasmusik bis zu Rock und Pop schon bei diversen Festen von Süddeutschland über Österreich bis nach Italien – auch beim Woodstock der Blasmusik – vertreten war. Die Musik kam hervorragend an, allerdings hätte der Musikverein speziell bei diesem Konzert etwas mehr Resonanz erhofft.

Sehr gut gelaufen ist das beliebte Handwerker-Vesper, bei dem der Verein eine Punktlandung machte: Am Ende war genau ein Vesper übrig. Beliebt waren auch die Vesperbretter für kleine Gruppen.

Kinderprogramm am Samstag

Der Samstag stand dann mit einem bunten Kinderprogramm zuerst einmal im Zeichen des Nachwuchses: Springburg, Aktionen mit der Jugendfeuerwehr und Kinderschminken waren geboten. Als Gäste sorgten am Nachmittag die Jugendkapelle der Furtwanger Stadtkapelle und die Bläserjugend der Stadtkapelle Vöhrenbach für musikalische Unterhaltung. Besonders viel Beifall gab es für die Tanz-Mädchen der Sportfreunde Schönenbach.

Ballermann-Party sorgt für beste Stimmung

Am Abend ging es dann weiter mit der Ballermann-Party. Im voll besetzten Festzelt herrschte eine Bombenstimmung. Die Gäste kamen von überall her aus dem ganzen südwestdeutschen Raum und auch aus der Schweiz nach Furtwangen. Nicht zuletzt sorgte Isi Glück mit ihren Liedern und Tanzeinlagen für Begeisterung. Und vor allem Ikke Hüftgold bot nicht nur seine Songs, sondern heizte auch mit flotten Sprüchen die Stimmung im Zelt an. Und so kam nach Einschätzung des Vorsitzenden Daniel Armbruster mit dieser Party Ballermann-Feeling in den tiefsten Schwarzwald.

Begeistert zeigte sich Daniel Armbruster auch über die breite Unterstützung durch die Vereine im Bregtal: Nicht nur die Musikvereine, auch Vereine aus Schönenbach und darüber hinaus waren mit von der Partie und unterstützten den Musikverein.

Musiker und Trachtenträger gestalten Umzug

Am Sonntag stand dann nach dem Frühschoppen mit der befreundeten Musikkapelle Hirschberg aus dem Sauerland der Höhepunkt des Jubiläums auf dem Programm: der Festumzug. Der Musikverein hatte riesiges Glück mit dem Wetter: Anstatt des angesagten Regenwetters herrschte strahlender Sonnenschein. Eine riesige Zuschauerschar konnte 29 Musikkapellen, sieben Trachtengruppen und dazu noch 32 Oldtimer – Autos, Unimogs und Traktoren – bewundern. Anschließend ging es noch einmal weiter mit Blasmusik im Festzelt.

Der Musikverein Schönenbach kann damit nach diesem Festwochenende sicher eine durchweg positive Bilanz ziehen.