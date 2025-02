Bei der Generalversammlung im Sporthaus der Sportfreunde konnte der Vorstand unter der Leitung von Vorsitzendem Daniel Armbruster stolz von einem gelungenen Jubiläumsjahr berichten. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Im Jahresbericht von Protokollführerin Andrea Dorer stand nicht nur das gut gefüllte Jahr im Fokus, sondern besonders das Jubiläum des Vereins.

Rückblick mit Bildern Mit eindrucksvollen Bildern wurde an das Festbankett vom 6. Juli erinnert, bei dem der Festbaum aufgestellt und die Festschrift vorgestellt wurde. Eine Woche später begann der Aufbau des Partydorfs am Bach, und am 19. Juli fand der Fassanstich statt. Dank der zahlreichen Helfer und des guten Wetters wurde das Jubiläum zu einem tollen Erfolg.

Ein weiteres Highlight war das Konzert in der St.-Nikolaus-Kirche, das unter der Leitung von Dirigent Christof Hepting und Vizedirigentin Kim Schrenk mit Bravour gemeistert wurde.

Finanzen Im Kassenbericht von Andreas Weißer wurde ebenfalls das Jubiläum thematisiert. Der Bericht fiel positiv aus, und die neue Uniform konnte dank der Unterstützung von Sponsoren ohne finanzielle Einbußen angeschafft werden. Kassenprüfer Wolfgang Kern lobte die hervorragende Arbeit, die bei einer Veranstaltung mit über 400 Buchungen geleistet wurde. Vorsitzender Daniel Armbruster bedankte sich bei allen, die zum Gelingen des Jubiläums beigetragen haben.

Besonderes Engagement Besonders würdigte er die langjährige Vorstandsarbeit von Andrea Dorer und Andreas Weißer, die 22 und 24 Jahre im Vorstand tätig waren, und überreichte ihnen ein Präsent.

Neu im Vorstand Neu im Vorstand sind Moritz Kemmerle als Kassier sowie Maike Hättich als Protokollführerin. Alle anderen Amtsinhaber wurden bestätigt.

Bläserjugend Einen Tag zuvor hatte die Generalversammlung der Bläserjugend, geleitet von Jana Siedle, ebenfalls einen positiven Kassenbestand bilanziert. Hier übernimmt Marc Schwab das Amt des Kassiers von Moritz Kemmerle. Alle weiteren Vorstandsmitglieder wurden wie beim Musikverein bestätigt. Zudem wurde über den Zugang neuer Zöglinge berichtet.