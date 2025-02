Musikverein Schenkenzell: Klangvoller „Ufftakt“ ins Jubiläumsjahr – Festreden, Musik und Auszeichnung

1 Vizepräsident Helmut Lauble (von rechts) vom Blasmusikverband Kinzigtal überreicht an die Geschäftsführer Michael Doll, Melanie Haas und Ralf Heinzelmann den Ehrenbrief. Foto: Herzog

Einen wortwörtlich klangvollen Auftakt in sein Jubiläumsjahr zum 150-jährigen Bestehen feierte der Musikverein Schenkenzell mit dem Festakt am Sonntag in der Mehrzweckhalle.









Zum sogenannten „Ufftakt“, wie man im oberen Kinzigtal zu sagen pflegt, ins Jubiläumsjahr 2025 stand Dirigent Sascha Jager ein großes Orchester zur Verfügung, das auf der erweiterten Bühne kaum Platz hatte. Und mit dem „Olympischen Spirit“ von Komponist John William wurden die Besucher in der voll besetzten Halle gleich in die richtige Stimmung versetzt. Sie kamen in der Folgezeit in den Genuss eines kleinen Konzerts, womit dem gastgebenden Jubelverein eine gute Mischung aus Festreden und Musik auf hohem Niveau gelang.