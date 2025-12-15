Musikverein Salneck: Ein Care-Paket mit Weinen und Gläsern zum Konzert

Der Musikverein Sallneck zeigte vergangenen Samstag bei seinem Jahreskonzert sein Können und lud die Besucher zu einer Weinreise rund um die Welt ein.
In diesem Jahr spielte der Musikverein im Dorfgemeinschaftshaus Wieslet. „Wir leben die Einheitsgemeinde“, lacht Christoph Friedlin, Vorsitzender. Ob Kirchenkonzert oder eben andere Orte, die Akustik gibt den Ausschlag. Neben den verdienten Ehrenmitgliedern und den Besuchern begrüßte er auch Bürgermeister Stefan Niefenthaler, Ortsvorsteher Heinz Eichin und Abordnungen von befreundeten Vereinen.Wer wollte, konnte sich dank eines Care-Pakets, bestehend aus verschiedenen Weinen und Gläsern, die passenden Weinbegleitung zu den Stücken genießen.