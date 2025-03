Die Vorsitzende Carola Müller beleuchtete in ihrem Bericht das vergangene Jahr. Das Jahr begann mit dem traditionellen Spielen am Dreikönigstag in der Altstadt, gefolgt vom ersten Highlight im Vereinsjahr, dem langersehnten Narrentag in Oberndorf.

Die Auftritte wenige Wochen später bei den Veranstaltungen und Narrensprüngen in Rottweil und in der Altstadt rundeten die fünfte Jahreszeit ab. Nach der Fasnet stieg man sofort in die Jahreskonzertvorbereitung ein, welches dann am 27. April in der Altstädter Turnhalle stattfand und den musikalischen Höhepunkt des Vereinsjahres darstellte.

Die Highlights des Jahres

Der Vorverkauf für die Karten zum Frühjahrskonzert lief hervorragend und am Konzertabend platzte die Altstädter Turnhalle nahezu aus allen Nähten. Auch musikalisch war der Abend ein voller Erfolg und Dirigent Axel Zimmermann, der zum damaligen Zeitpunkt die aktive Kapelle seit 20 Jahren dirigierte, hatte wieder ein abwechslungsreiches Konzertprogramm zusammengestellt.

Im Juli stand ein Vereinsausflug ohne musikalische Verpflichtung auf dem Programm. Für die aktiven Mitglieder ging es mit dem Bus nach Freiburg.

Gerhard Seemann wurde von Jasmin Bihl (Links) und Carola Müller geehrt. Foto: Verein

Nach einigen Auftritten in den Sommermonaten waren die Vereinsmitglieder im Herbst wieder gefordert. Am 29. September nahm der Musikverein beim Festumzug zur Eröffnung des 177. Cannstatter Wasens in Stuttgart teil. Eine Woche später wurde der Umzug zur Göllsdorfer Saukirbe musikalisch mitgestaltet.

Am 12. und 13. Oktober fand das Altstädter Oktoberfest statt – ein Erfolg. Als Highlight stellte die Stadtmusik Imst am Samstagabend ihr Können unter Beweis, und da es ihnen so gut in der Altstadt gefallen hat, haben sie sich für das Oktoberfest 2025 gleich wieder angekündigt.

Instrumente angeschafft

Das Vereinsjahr ging traditionell mit dem Spielen in der Pelagiuskirche am Christkönigssonntag und dem Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt mit anschließender Weihnachtsfeier zu Ende.

Seit längerem plant der Verein die Anschaffung von Instrumenten. Ergebnis ist der Kauf eines Glockenspiels und einer Bassklarinette im vergangenen Jahr.

Schriftführerin Madlen Hennerici rief die Veranstaltungen nochmals in Erinnerung. Sie berichtete von insgesamt 28 Auftritten und Terminen. Der diesjährige Kassenbericht wurde von Johanna Müller vorgetragen. Die Kassenprüfer Andrea Wucher und Karina Ernst bestätigten der Kassiererin eine vorbildliche Kassenführung.

Musikalische Entwicklung

Für die Jugendabteilung berichtete Felix Flaig von den Auftritten und Konzerten der gemeinsamen Jugendkapelle mit dem Musikverein Bühlingen und des Kinderblasorchesters unter der Leitung von Dorothee Flaig. In der Jugendkapelle spielen aktuell 23 Jugendliche.

Dirigent Axel Zimmermann machte in seinem Bericht deutlich, wie viel Freude ihm das Musizieren mit der Kapelle macht. Die Musiker hätten sich im letzten Jahr noch mal musikalisch weiterentwickelt. Mit einer stattlichen Anzahl von 51 Aktiven steht man besetzungsmäßig auch wieder besser da.

Trotzdem hält Zimmermann die Probenbeteiligung von 77 Prozent für verbesserungsfähig.

Magnus Hugger vom Männergesangsverein Germania bescheinigte dem Musikverein bei der Entlastung eine sehr gute und erfolgreiche Arbeit.

Als bevorstehende Veranstaltung des Musikvereins Frohsinn Rottweil-Altstadt darf auf das Frühjahrskonzert am 10.05.2025 in der Altstädter Turnhalle verwiesen werden.

Ehrungen und Wahlen