Musikverein Reichenbach: Starker Zusammenhalt trägt Früchte

2025 war für den Musik- und Trachtenverein Reichenbach geprägt vom Jubiläum. Bei der Hauptversammlung standen neben Berichten auch Ehrungen und eine Satzungsänderung auf der Agenda.

Ganz im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums stand beim Musik- und Trachtenverein Reichenbach das vergangene Jahr. Das wurde bei der Hauptversammlung des Vereins am Freitagabend im Gasthaus Krone deutlich, und auch Vorsitzende Corinna Lehmann betonte dies in ihrem Jahresbericht. Wie sie ausführte, hatte der Verein den Geburtstag Anfang August mit einem großen Jubiläumsfestwochenende vor der Sporthalle gefeiert. Es begann am Freitag mit einem Festbankett, bei dem die Musiker die Bollenhut-Polka uraufführten.

Jahreskonzert hatte das Motto „Best of“ Diese war anlässlich der Feierlichkeiten bei einem Komponisten in Auftrag gegeben worden. Weiter ging es am Samstag mit einer Ballermann-Party; am Sonntag folgten ein Frühschoppen und ein Jubiläumsumzug. Die Reichenbacher Trachtengruppe hatte dabei natürlich ebenfalls einen Auftritt. Mit einem Handwerksvesper am Montag endete das Festwochenende. „Es war ein rundum gelungenes Jubiläum“, zog Lehmann als Fazit.

Des Weiteren erwähnte sie das Jahreskonzert des Vereins, das – passend zum Jubiläum – unter dem Motto „Best of“ gestanden hatte. Insgesamt absolvierte der Musik- und Trachtenverein 2025 14 Auftritte und 40 Proben.

Bei den Musikern sei ein Zugang von fünf Personen zu verzeichnen gewesen; ein Mitglied sei jedoch zur Trachtengruppe gewechselt und dem Verein somit erhalten geblieben. In der Hauptkapelle war ein Zuwachs von vier Personen zu verzeichnen. Insgesamt zählt der Verein 244 Mitglieder, davon sind 112 passiv.

Schriftführerin Verena Schmid blickte in ihrem Bericht auf die Aktivitäten des Vereins zurück und nannte in diesem Zusammenhang unter anderem die Teilnahme an der Narrenmesse in Hornberg, eine Skiausfahrt, die Teilnahme am Jubiläumsumzug in Lauterbach, am Feuerwehrfest, am Erntedankumzug sowie am Volkstrauertag in Hornberg.

Dass sich das Jubiläumswochenende auch finanziell gelohnt hat, berichtete Kassiererin Susanne Schwind. Es brachte einen fünfstelligen Betrag ein. Der Kassenstand blieb 2025 positiv.

Gabriele Lauble berichtete als Erwachsenen-Tanzleiterin von insgesamt sechs Neuzugängen, während Jessica Lauble die Aktivitäten der Jugendgruppe aufzählte. Dazu gehörten unter anderem Ausflüge, ein Osterhasensuchen und eine Nikolausfeier. Bei der Kindertanzgruppe gab es bei den Kleinen einen erfreulichen Zuwachs von zehn, bei den Großen verließ ein Mitglied den Verein, wie Alisa Lauble ausführte.

Die Kassenprüfer Helmut Aberle und Martin Haas bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung und empfahlen die Entlastung der Kassiererin, die anschließend auch einstimmig gewährt wurde.

Ortsvorsteher Hermann Lehmann lobt Engagement

Die Entlastung des Vorstands übernahm Ortsvorsteher Hermann Lehmann, der die Grüße von Bürgermeister Marc Winzer und des Gemeinderats überbrachte. Zudem ließ er es sich nicht nehmen, den Verein für sein Engagement zu loben: „Alle Achtung kann ich nur zum abgelaufenen Vereinsjahr sagen. Den Aufwand und das finanzielle Risiko für die Jubiläumsfeierlichkeiten hätte nicht jeder auf sich genommen“, befand er und freute sich über die Werbung bis „weit über die Grenzen Hornbergs hinaus“. „Die Reichenbacher können sich glücklich schätzen, so einen Verein zu haben.“ Auch für den Vorstand fiel die Entlastung einstimmig aus.

Geehrt wurden drei Mitglieder für 40 Jahre passive Mitgliedschaft im Verein. Anwesend war Kurt Lehmann. Sechs Jugendliche wurden außerdem für den Erwerb der Leistungsabzeichen geehrt (siehe Info).

Des Weiteren stand eine Satzungsänderung an. Zu den Hauptversammlungen lädt der Verein künftig nicht mehr per Post, sondern über die örtliche Presse und das Amtsblatt ein. In der Satzung sollten nun die Medien erwähnt werden. Alle Mitglieder stimmten dem zu.

Geehrte Jugendliche

D1-Zertifikat (Bronze):

Lukas Schneider, Ben Wälde, Lara Lauble, Tim Blum

D2-Zertifikat (Silber):

Jonas Schneider, Julia Esslinger