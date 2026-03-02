Musikverein Reichenbach: Starker Zusammenhalt trägt Früchte

2025 war für den Musik- und Trachtenverein Reichenbach geprägt vom Jubiläum. Bei der Hauptversammlung standen neben Berichten auch Ehrungen und eine Satzungsänderung auf der Agenda.
Ganz im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums stand beim Musik- und Trachtenverein Reichenbach das vergangene Jahr. Das wurde bei der Hauptversammlung des Vereins am Freitagabend im Gasthaus Krone deutlich, und auch Vorsitzende Corinna Lehmann betonte dies in ihrem Jahresbericht. Wie sie ausführte, hatte der Verein den Geburtstag Anfang August mit einem großen Jubiläumsfestwochenende vor der Sporthalle gefeiert. Es begann am Freitag mit einem Festbankett, bei dem die Musiker die Bollenhut-Polka uraufführten.