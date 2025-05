Mit einem Konzert am Samstag, 17. Mai, startet der Musikverein Rangendingen in seine 100-Jahr-Jubiläumsfeierlichkeiten. Mit dabei sind die renommierten Solistinnen Alexandra Gruber und Selina Lohmüller. Ein Überblick über die Termine.

Der Musikverein Rangendingen mit seinem Blasmusik-Höchststufenorchester feiert in diesem Jahr sein 100-Jahr-Jubiläum, der Festjahresauftakt ist an diesem Samstag, 17. Mai.

Dann konzertieren die Musikerinnen und Musiker ab 19.30 Uhr in der Rangendinger Festhalle. Und dies im neuen Outfit: Dank Unterstützung der Gemeinde Rangendingen konnten neue Uniformen für die 80 aktiven Musiker angeschafft werden. „Immerhin feiern wir 2025 unser 100-jähriges Bestehen“, sagt Uta Schoder. Sie ist erste Vorsitzende des Musikvereins Rangendingen und koordiniert gemeinsam mit Paul Wannenmacher und ihrem Ehemann Rainer Strobel aus dem „Vorstandstrio“ seit gut einem Jahr die Vorarbeiten für das Jubiläum.

Lesen Sie auch

Denn es geht nach dem Konzert am Samstagabend und einer Ausstellungseröffnung am Sonntag im „s’Mahles Haus“ in der Ortsmitte Rangendingens weiter. Mit einem Kreisverbandsmusikfest im Juli werden die 100 Jahre gebührend gefeiert. 45 Musikkapellen aus der gesamten Region des Zollernalbkreises werden beim 41. Kreisverbandsmusikfest dabei sein – und auch die Bevölkerung ist eingeladen zum großen Fest, betont Uta Schoder. Dazu wird allerlei geboten – beispielsweise ein großer Festumzug am Sonntag, 6. Juli, der um 13.30 Uhr startet.

Legendäre Musikerschnitzel sind in Vorbereitung

Bereits jetzt planen die Vereinsmitglieder die Bewirtung für tausende Besucher. Es wird beispielsweise legendäre „Musikerschnitzel“ geben. Zudem werden sich Musikvereine den Wertungsspielen stellen und sich dabei im Orchesterspiel bewerten lassen. Gefeiert wird rund um die Schule.

Am Montag, 7. Juli, ist dann ein großes Kinderfest – auch mit Festumzug. Der Kinderumzug beginnt um 13.30 Uhr. Zudem gibt es am Montag ein Handwerkerfest.

Unsere Empfehlung für Sie Viel Applaus für das Orchester Musikverein Rangendingen gibt Jahreskonzert Die Mitglieder des Musikvereins Rangendingen haben sich lange auf das Jahreskonzert vorbereitet. Die ständigen Proben haben sich gelohnt, denn über den Applaus des Publikums konnten sie sich sicher sein.

Stolz ist Uta Schoder als erste Vorsitzende des Musikvereins auch auf die „tolle Jugendarbeit in unserem Musikverein“. Seit 2008 kooperiert der Musikverein in der Jugendarbeit mit Höfendorf und Bietenhausen – und es gibt immer wieder schöne Konzertreisen für die Jugendlichen. Ziele waren bislang etwa Florida, Granada, London, Tschechien oder das Disneyland Paris. 2024 reisten die Jugendlichen nach Barcelona – „es gibt immer schöne Jugendbegegnungen“, weiß Schoder. Die Jugendlichen steuern immer mit Projektarbeit etwas zur Konzertkasse bei – einfach um die anfallenden Kosten zu dämpfen.

Jubiläumskonzert mit Ehrungen im Dezember

Im Dezember endet das Jubiläumsjahr mit einem Jubiläumskonzert am 7. Dezember – dabei wird es Musikstücke mit dem Solisten Daniel Lohmüller geben. Lohmüller ist Sohn des ehemaligen Dirigenten des Musikvereins Rangendingen Josef Lohmüller. Dann stehen auch Ehrungen an.

Alexandra Gruber ist eine der beiden Klarinetten-Solistinnen. Foto: Tobias Hase

Nun fällt am Samstag, 17. Mai, der Startschuss fürs große Jubiläumsjahr. Geboten werden Werke von William Walton, W. Francis McBeth, Ernst Urbach – per aspera ad astra – dies im Arrangement des Dirigenten Arno Hermann sowie ein Solostück für zwei Klarinetten. Dieses Stück wurde von Amilcare Ponchielli komponiert – es besticht dadurch, dass zwei Solistinnen zu hören sein werden. Und: Die beiden Klarinetten-Solistinnen sind sogar zwei ehemalige Musikerinnen des Blasorchesters. Zudem sind sie Töchter ehemaliger Dirigenten.

Renommierte Solistinnen mit dabei

Beide spielen heute in renommierten Ensembles – Alexandra Gruber, Tochter des ehemaligen Dirigenten Ludwig Brenner, ist mittlerweile als Solistin, Kammermusikerin und Pädagogin weltweit gefragt. Selina Lohmüller ist die Tochter von Josef Lohmüller, der 1997 bis 2011 den Musikverein Rangendingen dirigierte. Selina Lohmüller wurde ebenfalls von ihrem Vater musikalisch früh gefördert – heute ist sie Lehrbeauftragte an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf und spielte 2012 bis 2014 im Deutschen Symphonieorchester Berlin als Soloklarinettistin.