Es war einiges los im Gasthaus Rössle: Denn zahlreiche Mitglieder des Musikvereins (MV) kamen zusammen, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen, verdiente Mitglieder zu ehren und die Weichen für ein aufregendes neues Jubiläumsjahr zu stellen.

Ein Highlight der Versammlung war dabei die Würdigung langjähriger und verdienter Mitglieder. So wurden Annette Klaiß und Alexander Dieringer wurden zum Ehrenmitglied ernannt. Karl Leins wiederum wurde für 40 Jahre fördernde Mitgliedschaft die Ehrennadel in Gold überreicht. Ein großer Dank galt ihnen wegen ihrer langjährigen Unterstützung und ihres unermüdlichen Einsatzes für den Verein.

Das Jahr 2024 war für den Rangendinger MV von großen Projekten geprägt – aber auch Erfolgen: Neben dem erfolgreichen Jahreskonzert im Dezember und der Teilnahme bei vielen Festen, wie zum Beispiel an der der Dorfhockete im Juli. und die Durchführung des Herbstmarktes mit Herbstkaffee im Oktober.

Beeindruckendes Ergebnis beim Wertungsspiel

Besonders vom Vereinsvorstand hervorgehoben wurde dabei die Teilnahme des Großen Blasorchesters am Wertungsspiel in Seißen im Ulm-Alb-Donau-Kreis am 22. Juni des vergangenen Jahres: Mit einem hervorragenden Ergebnis von 92,7 von 100 möglichen Punkten habe sich die Probenarbeit mehr als gelohnt. Die Vorstandschaft dankte allen Mitgliedern für ihren konstanten Einsatz, der diese Erfolge erst möglich gemacht hat.

Auch im Bereich der Jugendarbeit gab es 2024 ein großes Highlight insbesondere für den Nachwuchs des Vereins: In den Herbstferien reiste die Jugendkapelle 2 nach Spanien und verbracht dort einige Tage in Lleida und Barcelona.

Ein großer Dank richtete sich an alle Spender sowie an die Gemeinde Rangendingen, die den Musikverein sowohl bei der Jugendarbeit als auch beim bevorstehenden Jubiläumsjahr und der Anschaffung neuer Uniformen unterstützten: Denn so konnte der Verein – rechtzeitig zu seinem diesjährigen 100. Jubiläum – seine inzwischen mehr als 25 Jahre alten Uniformen ersetzen.

Sonderausstellung im Heimatmuseum

Entsprechend gab es bei der Hauptversammlung auch einen Ausblick auf die Planung für das Jubiläumsjahr: Unter dem Motto „Musik Verein(t)“ sind bereits zahlreiche Veranstaltungen geplant. So soll es am 17. Mai einen Festakt samt Festkonzert mit den Solistinnen Alexandra Gruber und Selina Lohmüller an der Klarinette geben. Am 18. Mai folgt dann die Eröffnung der Ausstellung zum 100-jährigen Bestehen des Musikvereins im Heimatmuseum „Mahles Haus“.

Auch jenseits des Jubiläums stehen für den MV weitere große Termine an: Etwa das 41. Kreisverbandsmusikfest mit Wertungsspielen am 4. bis 7. Mai sowie am 7. Dezember das Jahreskonzert mit dem Solisten Daniel Lohmüller am Horn.

„Mit einem motivierten Vorstandsteam und engagierten Mitgliedern geht der Musikverein Rangendingen voller Elan ins neue Jahr. Wir freuen uns darauf, gemeinsam das Jubiläumsjahr zu gestalten und den Musikverein weiter zu stärken“, lautete das Fazit des Vereinsvorstands nach der Hauptversammlung.