1 Der musikalische Leiter Thomas Teufel arbeitete bei der zweiten Gesamtprobe an den Feinheiten im Sound. Foto: Peter Morlok

Rund 140 Musikerinnen und Musiker aus dem Steinachtal musizieren am 5. Oktober gemeinsam. Anlass ist das große Jubiläumskonzert des Musikvereins Obertalheim, der sein 100-jähriges Bestehen feier.









Das Steinachtal musiziert. Diese Tatsache ist nicht wirklich neu, doch dass, was der Musikverein Obertalheim (MVO) im Rahmen seines 100-jährigen Bestehens in diesem Jahr auf die Bühne der Hohenberghalle bringt, ist in dieser Form bislang – zumindest hier in der Gegend – so noch nicht dagewesen.