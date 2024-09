1 Der Musikverein freut sich über den neu beklebten Anhänger und auf das kommende Herbstfest. Foto: Musikverein Oberbaldingen

Das Herbstfest findet am 27. und 29. September statt. Musikalisch wird einiges geboten.









Der Musikverein Oberbaldingen feiert am Freitag, 27. September, und am Sonntag, 29. September, sein traditionelles Herbstfest in der Oberbaldinger Mehrzweckhalle. Auf Grund von Terminüberschneidungen findet das Herbstfest dieses Jahr drei Wochen später statt.