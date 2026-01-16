Musikverein Niederwasser: So lief 2025 für den Verein

Neben einem positiven Rückblick standen bei der Hauptversammlung Jugendarbeit, Ehrungen und Wahlen im Mittelpunkt.
Auf ein in vielerlei Hinsicht erfolgreiches Vereinsjahr blickte der Musikverein Trachtenkapelle Niederwasser bei seiner Hauptversammlung zurück. Vorsitzende Claudia Lauble-Plewa eröffnete die Versammlung und begrüßte neben zahlreichen aktiven und passiven Mitgliedern auch Ehrenmitglieder sowie den stellvertretenden Ortsvorsteher Franz-Josef Kaltenbach, der Bürgermeister Marc Winzer vertrat.