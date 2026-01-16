Musikverein Niederwasser: So lief 2025 für den Verein

Auf ein in vielerlei Hinsicht erfolgreiches Vereinsjahr blickte der Musikverein Trachtenkapelle Niederwasser bei seiner Hauptversammlung zurück. Vorsitzende Claudia Lauble-Plewa eröffnete die Versammlung und begrüßte neben zahlreichen aktiven und passiven Mitgliedern auch Ehrenmitglieder sowie den stellvertretenden Ortsvorsteher Franz-Josef Kaltenbach, der Bürgermeister Marc Winzer vertrat.

Im Jahresbericht wurde deutlich, dass das Vereinsjahr 2025 musikalisch wie organisatorisch sehr erfolgreich verlief. Höhepunkt war erneut das Jahreskonzert in der Stadthalle, das beim Publikum großen Anklang fand. Darüber hinaus absolvierte die Trachtenkapelle zahlreiche Auswärtsauftritte, unter anderem bei Festen und Märkten in der Region. Auch das Sandbühlfest sowie der „Weihnachtliche Dorfplatzzauber“, der sich inzwischen zu einem echten Geheimtipp entwickelt habe, seien wichtige Bausteine im Vereinsleben gewesen.

„Dorfplatzzauber“ hat sich zum Geheimtipp entwickelt

Es folgte der Bericht der Bläserjugend. Momentan hat der Verein kein einziges Kind in der Ausbildung. Felix Gießler nehme zwar noch am Unterricht der Musikschule teil, wurde aber bereits Anfang 2025 in die Hauptkapelle aufgenommen. Elias Hock bekam in der Jugendversammlung das Leistungsabzeichen in Bronze überreicht und ist seit September 2025 ebenfalls in der Hauptkapelle aufgenommen. „Leider wurde die Jugendkapelle der Musikschule aufgelöst, so dass wir die einzige Möglichkeit für die Jugendlichen für ein gemeinsames Musizieren sind“, bedauerte Lauble-Plewa. Voraussichtlich ab dem kommenden Schuljahr soll es wieder eine gemeinsame Jugendkapelle geben. Die Bläserklasse läuft wie gehabt mit neuem Leiter Benjamin Hummel. Um Kräfte zu bündeln, wurden die Vorstände von Musikverein und Bläserjugend enger verzahnt. Vorsitzende Claudia Lauble-Plewa übernimmt künftig auch den Vorsitz der Bläserjugend.

Dirigent Wolfgang Borho zog in seinem Bericht eine durchweg positive musikalische Bilanz. Das Jahreskonzert 2025 unter dem Motto „Nordische Welten“ habe sowohl musikalisch anspruchsvolle Werke als auch moderne Stücke umfasst und sei vom Publikum begeistert aufgenommen worden. Für 2026 kündigte er das nächste Jahreskonzert am 12. April unter dem Motto „Galaktische Welten“ an.

Ein weiterer Höhepunkt der Versammlung waren die Ehrungen langjähriger Mitglieder. Zahlreiche passive Mitglieder wurden für 25, 40, 50 und sogar 60 Jahre Vereinstreue ausgezeichnet. Eugen Feiertag wurde für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt und für sein musikalisches und organisatorisches Engagement besonders hervorgehoben.

Positiv fiel der Kassenbericht aus. Kassiererin Nicole Gorzny konnte berichten, dass das Vereinsjahr mit einem Gewinn abgeschlossen wurde. Maßgeblich dazu beigetragen hätten gut besuchte Veranstaltungen, eine äußerst lukrative Altmaterial- und Papiersammlung sowie mehrere Spenden und Zuschüsse.

Der gesamte Vorstand wurde einstimmig entlastet

Der Verein dankte der Stadt Hornberg für den Zuschuss sowie örtlichen Firmen und Unterstützern, die regelmäßig mit Gerätschaften, Maschinen oder der Bereitstellung von Flächen helfen. Nach dem Bericht der Kassenprüferinnen wurde die Kassiererin einstimmig entlastet, ebenso der gesamte Vorstand.

Bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen wurde Claudia Lauble-Plewa erneut zur Vorsitzenden gewählt. Ihre Stellvertreter bleiben Ingo Kahl und Eugen Feiertag. Neue Schriftführerin ist Lisa Plewa, das Amt der Kassiererin bekleidet weiterhin Nicole Gorzny. Als aktive Beisitzer fungieren Bernd Hock, Stefanie Kern, Michelle Renouard sowie neu Annika Mayer und Nena Heinzmann. Passive Beisitzer sind Hubert Läufer und neu Manuela Hock.

Verabschiedet wurden mehrere langjährige Vorstandsmitglieder, darunter Claudia Moser als Schriftführerin, Ute Löffler als aktive Beisitzerin sowie Patrick Herrmann als passiver Beisitzer. Ihnen wurde für ihr langjähriges, engagiertes Wirken herzlich gedankt.

Zum Abschluss zeigte sich Vorsitzende Lauble-Plewa optimistisch: Mit einem engagierten Vorstand, großer Unterstützung aus der Bevölkerung und viel musikalischer Leidenschaft blicke die Trachtenkapelle Niederwasser zuversichtlich auf das neue Vereinsjahr.

Ehrungen passiver Mitglieder

25-jährige Mitgliedschaft

(silbere Ehrennadel): Linda Davidson, Christine Herrmann und Sarah Ebner. 40 Jahre:

Manfred Hirt 50 Jahre:

Gebhard Kienzler, Erwin Bähr, Lore Wolber und Gottfried Bühler 60 Jahre:

Hubert Dold, Rosa Englert, Irmgard Lauble, Hannelore Linke, Hans Weisser und Herbert Zapf.