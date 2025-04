Musikverein mit großer Überraschung: Riesiges Blashorn sorgt beim Konzert in Seelbach für Aufsehen

Großes Konzert zum 125-Jährigen Trachtenkapelle Schuttertal weckte mit ihrer Musik schöne Erinnerungen

Mit einem abwechslungsreichen Konzert ist die Trachtenkapelle Schuttertal am Samstagabend in ihr Jubiläumsjahr gestartet. Die zahlreichen Besucher in der Festhalle zeigten sich begeistert vom Programm, das teils nostalgische Gefühle weckte.