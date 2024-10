Das Flädlefest des Musikvereins Meßstetten lockte viele Besucher in die Festhalle.

Beim Flädlefest des Musikvereins Meßstetten gab es schwäbische Leckereien, Blasmusik und Unterhaltung zum Tanz. Den Abend eröffnete der Musikverein Weilstetten unter der Leitung des Dirigenten Frank Schnell.

Die große Kapelle hatte ein buntes Programm dabei und unterhielt das Publikum mit konzertanten und modernen Titeln, aufgelockert durch traditionelle Blasmusik und Solostücke.

Währenddessen ließen sich die Gäste eine schwäbische Flädlesuppe schmecken oder genossen auf einem Vesperbrettle Wurst- oder Käsespezialitäten. Zum Verweilen luden auch die Bar und der Weizenstand ein.

Freie Plätze waren rar

Die Musiker aus Weilstetten beendeten nach Zugabe und reichlich Applaus ihren Auftritt und übergaben die Bühne an das Duo „Brothers in Spirit“. Von nun an standen die Zeichen auf Tanz und Stimmung.

Die Beiden offerierten ihr Repertoire aus mehreren Jahrzehnten Partymusik. Bald war die Tanzfläche gut gefüllt, und die Gäste verwandelten die Halle in eine Disco.

Die Meßstetter Festhalle war zum Flädlefest sehr gut besucht. Foto: Schneider

Die Verantwortlichen des Musikvereins waren mit dem Verlauf des Festes zufrieden. Im Vorfeld waren zahlreiche Reservierungen eingegangen, und die Anzahl der freien Plätze für spontane Besucher war nicht mehr allzu groß.

Jetzt laufen die Vorbereitungen für das Weihnachtskonzert am 22. Dezember.