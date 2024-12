Ein buntes Lichtermeer erhellte die Festhalle beim Weihnachtskonzert, bei dem die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Meßstetten von der vereinseigenen Jugendkapelle und dem Chor Effata aus Margrethausen zusammen mit dem Jugendchor Voice unterstützt wurden.

Im ersten Konzertteil wechselten sich Jugendkapelle und Chor ab. Sie eröffneten das Konzert mit dem konzertanten Titel „Leuchtfeuer“, gefolgt vom Beatles-Hit „Hey Jude“ mit Luca Yankonis an der Solo-Trompete.

Der Jugendchor Voice erzählte mit „Happy End“ eine rührende Geschichte über das Erwachsenwerden mit allen Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt. Sowohl der Chor Effata mit „Heal The World“ als auch die Jugendkapelle mit „All Is Well“ blieben thematisch dabei, die Welt ein bisschen schöner zu machen, damit am Ende alles gut wird. Auch „Don’t Stop Believin‘“ unterstrich nochmals den Glauben an das Gute.

Wiener Festglanz und Gold mit Diamant

Für die zweite Hälfte nahm die aktive Kapelle auf der Bühne Platz und eröffnete feierlich mit „Vienna Festival Music“, ehe langjährige Mitglieder geehrt wurden. Für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Sandra Dreher und Manuel Weier ausgezeichnet.

Für vorbildliche Tätigkeit zur Förderung der Musik erhielten Kathrin Gerstenecker und Jochen Weier die Förderermedaille in Bronze respektive in Gold mit Diamant. Auch der Chor kam für drei weitere Stücke nochmals auf die Bühne. Anschließend folgte mit „Pavane in Blue“ ein getragenes Stück mit Solo-Passagen, das Marie Schwarz und Kevin Schneider spielten. Passend zum winterlichen Wetter trugen sie den Klassiker „Leise rieselt der Schnee“ in einer Bearbeitung von Michael Klostermann vor – besinnliche Stücke, denen das fulminant vorgetragene Musical-Stück „Jesus Christ Superstar“ folgte.

Interimsdirigent hat seine Sache gut gemacht

Den Abschluss des gelungenen Konzertes bestritten Chor und Kapelle gemeinsam. Interimsdirigent Danny Köhler, der wenige Wochen zuvor für den erkrankten Eberhard Schwille eingesprungen war und den Verein ausgezeichnet vorbereitet hatte, übernahm auch das Dirigat beim letzten Stück „Stille Nacht, heilige Nacht“ – einfach ein Muss an Weihnachten.