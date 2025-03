Herausforderungen verschiedener Art stehen dem Musikverein Meßstetten bevor, wie bei dessen Hauptversammlung zu erfahren war. Welche das genau sind und welche der Vergangenheit angehören, das erläuterte der Vorsitzende Jochen Weier in seinem Bericht.

So waren im vergangenen Jahr immer wieder Auftritte ohne den erkrankten Dirigent Eberhard Schwille zu bewältigen – auch das Weihnachtskonzert konnte nur dank dem Einsatz eines Aushilfsdirigenten über die Bühne gehen. Zum Jahreswechsel wurde schließlich bekannt, dass Schwilles Gesundheit dauerhaft angegriffen sei und er dem Verein deswegen gekündigt habe. Jochen Weier hofft, dass zeitnah die eine oder andere Bewerbung für die ausgeschriebene Dirigentenstelle eingehen werde. Und auch die Kapelle würde sich über Zulauf von neuen oder ehemaligen Aktiven freuen. Zwar, so Weier, sei die Jugendarbeit sehr erfolgreich; doch werde noch etwas Zeit vergehen, bis der Nachwuchs die aktive Kapelle spürbar verstärken könne.

Dank den Mitgliedern stimmt die Kasse

Trotz der schwierigen Personalsituation war man im Vorstand mit dem vergangenen Jahr sehr zufrieden: Alle Auftritte, Arbeitseinsätze und Aktivitäten wurden als Erfolg verbucht. Schriftführer Kevin Schneider erwähnte unter anderem die Vorstellung des Jahrbuches, die Jugendfreizeit im Haus Kohlraisle, das Meßstetter HochAlbFest und die zahlreichen Auftritte bei auswärtigen Veranstaltungen. Kathrin Gerstenecker rühmte in ihrem Kassenbericht den Fleiß der Mitglieder, dank dem der Verein weiterhin in einer guten finanziellen Lage sei.

69 Kinder bildet der Musikverein derzeit aus

Auch dank den Sponsoren und der Unterstützung der Stadt wurde das Jahr mit einem Plus abgeschlossen. Der Bericht der Jugendleiterin, welchen Carina Weier stellvertretend für Marie Schwarz verlas, gab einen detaillierten Überblick über die Arbeit der Jugendabteilung, die derzeit 69 Kinder ausbilde.

Vereinschef Weier strebt 90 Prozent an

Für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Kevin Schneider, für zehn Marie Schwarz geehrt. Auch die Spitzenreiter bei Proben- und Auftrittsbesuch bekamen ein kleines Präsent. Hier hat sich Jochen Weier das Ziel gesetzt, im kommenden Jahr die Quote von 90 Prozent Anwesenheit zu knacken.

Zum Schluss wurde noch ein Blick in die Zukunft geworfen. Am 13. April findet das Festival der Meßstetter Jugendkapellen in Hartheim statt, am 10. Mai ist Schrottsammlung und am 20. Juli ist Familientag. Die Dirigentensuche geht weiter – alle Beteiligten sollen Augen und Ohren offenhalten.