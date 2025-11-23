Musikverein Maulburg begeistert: Musiker bieten Qualität und Zünftiges

Maulburgs Musikverein unterhielt beim Jahreskonzert fast drei Stunden die Gäste. Dieses Mal war ein „etwas anderes Jahreskonzert“ versprochen. Und das gelang.
Nach der Begrüßung durch Corina Ammann übernahm Sabine Gampp, die humorvoll und informativ durchs Programm führte. Gampp sagte: „Wir haben das Motto des Abends als ’Zünftig, humorvoll, volkstümlich’ gewählt, bevor die Dirndl und Lederhosen der Wies’n und Wasen-Saison wieder in die Schränke verpackt werden.“ Tatsächlich hatten viele der Gäste diese traditionelle Kleidung gewählt.