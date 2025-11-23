Musikverein Maulburg begeistert: Musiker bieten Qualität und Zünftiges

Maulburgs Musikverein unterhielt beim Jahreskonzert fast drei Stunden die Gäste. Dieses Mal war ein „etwas anderes Jahreskonzert“ versprochen. Und das gelang.

Nach der Begrüßung durch Corina Ammann übernahm Sabine Gampp, die humorvoll und informativ durchs Programm führte. Gampp sagte: „Wir haben das Motto des Abends als ’Zünftig, humorvoll, volkstümlich’ gewählt, bevor die Dirndl und Lederhosen der Wies’n und Wasen-Saison wieder in die Schränke verpackt werden.“ Tatsächlich hatten viele der Gäste diese traditionelle Kleidung gewählt.

Anspruchsvoller Auftakt Das Programm startete mit dem anspruchsvollen, modern arrangierten Blasmusikstück „The New Village“ von Kees Vlak. Das Stück beschreibt eine Dorfgründung mit prächtigen Wohnhäusern, Schulen und Kirchen. Vertont wurde die turbulente vergangene Stimmung der Jahrmärkte.

Komposition des Schopfheimer Komponisten Markus Götz

Weiter ging es mit einer Komposition des Schopfheimer Komponisten Markus Götz „May the Rose Rise“. Der Originaltitel „May the Road Rise“ wurde vom Orchester abgewandelt. Kurzentschlossen habe das Orchester den Titel eines irischen Folk-Liedes mit einem Reise-Segen verändert, nachdem die Flötistin Steffi Giller ein bezauberndes Solo beisteuerte. Ebenfalls präsentierte man ein Stück des Komponisten Markus Götz „Irish Castle“, ein dramatisches, imposantes Stück mit einem Schlachtengemälde. Götz schuf hier ein Werk mit typisch irischen Melodien und Rhythmen in seiner klaren stilistischen Handschrift.

Sieben neue Zöglinge

Im zweiten Teil des Konzerts erhielten die „Großen“ Unterstützung des „Jungvolks“. Insgesamt sieben Jungmusiker erlangten die Reife, nunmehr im Aktiv-Orchester mitzuwirken. Sabine Gampp bat die „Großen“ schmunzelnd um ein mehrdeutiges „Stühlerücken“, um den Jungmusikern Platz zu machen. Das Orchester wird künftig von sieben jungen Akteuren unterstützt, es sind zwei Querflötistinnen, zwei Saxophonisten, zwei junge Trompeter und eine Besetzung am Euphonium. Allerdings waren zwei Jungmusiker erkrankt, so dass nur fünf ehemalige Zöglinge unterstützen konnten. Bei der gemeinsamen Präsentation einiger Rock-Stücke gab es kräftigen Beifall des Publikums. Alle Jungmusiker hatten das Junior-Leistungsabzeichen erlangt, darüber hinaus erarbeiteten sich Paula Speck und Laura Kiefer das Jungmusikerabzeichen in Bronze.

In feschen Dirndl

Zur Überraschung der Gäste präsentierten sich die Aktiven im dritten Konzertteil in feschen Dirndl und strammen Lederhosen. Die Moderation übernahm der Ehrenvorsitzende Detlev Beck. In diesem Teil erfolgte das Programm nach Ansage. Nun war auch die Zeit der modernen Polkas, Märsche und Walzer angesagt, die das Publikum hellauf begeisterten. Beim breitgefächerten Repertoire des Musikvereins klatschten alle Gäste mit, die Füße wippten mit, es wurde geschunkelt. Präsentiert wurden altbekannte Stücke wie „Tulpen aus Amsterdam“, die „Südböhmische Polka“ oder auch die Polka „Ferdinand“. Eine Ballade zum Zurücklehnen und Genießen wie „Grüß Gott Bavaria“ fand großen Anklang beim Publikum, genauso wie die „Steephans Polka“ von Alexander Pfluger.

Natürlich durfte sich das Orchester nach einem Abend mit genussvoller Blasmusik erst nach mehreren Zugaben verabschieden (Über die Ehrungen berichten wir noch.)