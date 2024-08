Vom 31. August bis zum 2. September ist in Marschalkenzimmern wieder viel geboten. So kommen etwa der Musikverein Kressbronn vom Bodensee.

Nach einem Jahr Pause veranstaltet der Musikverein Marschalkenzimmern vom 31. August bis zum 2. September wieder seine Backhaushockete.

Die Vorbereitungen hierfür laufen bereits auf Hochtouren. Drei Tage lang wird dann im großen Festzelt an der Mühlwieshalle in Marschalkenzimmern gefeiert. Los gehts am Samstag, 31. August, um 16 Uhr mit dem Musikverein Marschalkenzimmern.

Frühschoppen und Jugendkapelle

Am Abend haben sich ab 20 Uhr die Musiker des Musikvereins Kressbronn am Bodensee angekündigt, bevor es im Anschluss mit DJ und Barbetrieb weiter geht.

Am Sonntag, 1. September, wird dann der Musikverein Hochmössingen zum Frühschoppen aufspielen, bevor im Anschluss daran die Jugendkapelle km/h ihr Können unter Beweis stellt und der Musikverein Leinstetten ab 15 Uhr die Gäste unterhalten wird.

Kinderschminken und Handwerkervesper

An beiden Tagen wird es Flammkuchen, Rahmbearda und Holzofenbrot aus dem Mobilen Backhaus geben. Zudem gibt es zum Mittagessen am Sonntag Schweinehals mit Kartoffelsalat und Spätzle.

Für die Kinder wird am Sonntagnachmittag ein Kinderschminken angeboten. Der Abschluss des Festes findet am Montag, 2. September, ab 16 Uhr mit dem Handwerkervesper statt. Neben verschiedenen Wurstsalatvariationen werden Pommes und Rote Wurst zur Auswahl stehen.

Für Unterhaltung sorgt die Kapelle „Blech gehabt“ aus Betzweiler.