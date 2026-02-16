Musikverein „Lyra“ Iselshausen: Schneider tritt Hofmayers Nachfolge an

Nach zwölf Jahren im Amt trat die Vorsitzende des Musikvereins „Lyra“ Iselshausen, Andrea Hofmayer, nicht mehr zur Wiederwahl an. Ihre Nachfolge trat Jan Schneider an.

Die Vorsitzende des Musikvereins „Lyra“ Iselshausen eröffnete die Mitgliederversammlung mit einem Rückblick auf das Vereinsjahr 2025. Im Anschluss wurden die Berichte der Vorstandschaft vorgetragen. Schriftführerin Jasmin Staud, Kassiererin Marion Reule, der neue Dirigent Maik Finkbeiner, die Kassenprüfer sowie der Notenwart und der Instrumentenwart informierten über ihre jeweiligen Tätigkeitsbereiche und das vergangene Vereinsjahr.

Nach der Entlastung des Vorstands durch Ortsvorsteher Bruno Graf standen die turnusmäßigen Wahlen auf der Tagesordnung. Der Posten der Vorsitzenden war in diesem Jahr neu zu besetzen, da Andrea Hofmayer nach zwölf Jahrennicht mehr zur Wiederwahl antrat. Zum neuen ersten Vorsitzenden wurde Jan Schneider mehrheitlich gewählt.

Unsere Empfehlung für Sie Erstmals in Iselshausen Dorffest feiert gelungene Premiere Das Iselshauser Dorffest feierte eine Premiere, wie sie aus Sicht der Organisatoren schöner und besser nicht hätte sein können.

Durch diese Wahl ergaben sich weitere Veränderungen innerhalb des Gremiums: Sandra Kalmbach rückte vom dritten auf den zweiten Vorsitz auf, neue dritte Vorsitzende wurde Antonia Braun. Wiedergewählt wurden außerdem Schriftführerin Jasmin Staud, die beiden aktiven Ausschussmitglieder Elke Schneider und Thorsten Reule sowie das passive Ausschussmitglied Timo Knorr.

Wellnessgutschein zum Abschied

Zum Abschluss der Versammlung wurde der Terminkalender für das Jahr 2026 besprochen. Andrea Hofmayer richtete zum Abschied persönliche Worte an die Musikerinnen und Musiker sowie an alle Anwesenden. Sie bedankte sich für die Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen während ihrer zwölfjährigen Amtszeit. Der Musikverein Lyra Iselshausen dankte ihr ebenfalls für ihr langjähriges Engagement und überreichte ihr als Zeichen der Anerkennung einen Blumenstrauß sowie einen Wellnessgutschein.