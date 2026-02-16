Musikverein „Lyra“ Iselshausen: Schneider tritt Hofmayers Nachfolge an

Nach zwölf Jahren im Amt trat die Vorsitzende des Musikvereins „Lyra“ Iselshausen, Andrea Hofmayer, nicht mehr zur Wiederwahl an. Ihre Nachfolge trat Jan Schneider an.
Die Vorsitzende des Musikvereins „Lyra“ Iselshausen eröffnete die Mitgliederversammlung mit einem Rückblick auf das Vereinsjahr 2025. Im Anschluss wurden die Berichte der Vorstandschaft vorgetragen. Schriftführerin Jasmin Staud, Kassiererin Marion Reule, der neue Dirigent Maik Finkbeiner, die Kassenprüfer sowie der Notenwart und der Instrumentenwart informierten über ihre jeweiligen Tätigkeitsbereiche und das vergangene Vereinsjahr.