Ehrennadeln in Gold mit Diamant wurden bei der Versammlung des Musikvereins Locherhof an verdiente Mitglieder verliehen.

Der Musikverein Locherhof veranstaltete im Sportheim seine 55. Generalversammlung. Eröffnet wurde die Versammlung vom Vorsitzenden Bernhard Kopp, der den Ehrenvorsitzenden Erwin Ebert, Bürgermeister Franz Moser und zahlreiche Mitglieder begrüßte, heißt es in einer Mitteilung. Nach dem Totengedenken trug die Vorstandschaft ihre Berichte über das vergangene Vereinsjahr vor.

Schriftführer Markus Noth berichtete von zahlreichen eigenen Festen und Ausflügen, sowie Veranstaltungen, die das ganze Jahr über organisiert und besucht wurden. Ein Highlight war dabei der Dorfbesen, der kurz vor den Sommerferien in Eigenregie veranstaltet wurde. Über drei Abende wurde auf dem Schulhof ein kleines Dorffest gefeiert, mit unterhaltsamer Blasmusik und kulinarischen Köstlichkeiten. Der musikalische Höhepunkt war wiederum das Adventskonzert im November in der Festhalle Locherhof. Gemeinsam mit dem Musikverein aus Bochingen, wurde wieder ein abwechslungsreicher Abend gestaltet.

47 aktive Musiker

Vorsitzender Bernhard Kopp berichtete von einem gut aufgestellten Verein mit 47 aktiven Musikern im Hauptorchester. Jugendleiterin Vanessa Digel rief schöne Aktivitäten in Erinnerung, die rund um die Jugendarbeit organisiert wurden. Ausflüge zum Narrentreffen in Lauterbach, zum Schwarzlichtminigolf in Schwenningen oder der Auftritt beim Dorfbesen wurden unternommen.

Aktuell spielen im Vor- und Jugendorchester, die gemeinsam mit dem Musikverein Mariazell betrieben werden, 23 Jungmusiker. Hinzu kommen sieben Kinder, die sich in der Ausbildung befinden. In diesem Jahr absolvierte Mara Linder ihren D1-Lehrgang, den sie im Herbst mit einer erfolgreichen Prüfung abschloss.

Auch die Berichte der Dirigenten fielen positiv aus. Johannes Romer berichtete von einem musikalisch erfolgreichen Jahr. Das Hauptorchester entwickelt sich sehr gut, was beim Adventskonzert unter Beweis gestellt wurde. Hier zeigt sich, dass in den vergangenen Jahren einige Musiker aus der Jugend ins Hauptorchester aufgerückt sind und sich etabliert haben. Im Bericht von Michael Ganter war zu hören, dass das Kirchenkonzert vom Jugendorchester sehr erfolgreich war, wenn auch die Vorbereitungen anstrengend. Das Vororchester Da Capo unter der Leitung von Ferenc Guti zeigte ebenfalls sein Können beim Kirchenkonzert sowie beim Vorspielmittag. Auch die Bläserklasse ist mit acht Schülern gut besetzt.

Veränderungen bei Wahlen

Bei den Wahlen gab es kleine Änderungen im Vereinsausschuss. Jonas Staiger wurde als Beisitzer ins Gremium gewählt. Zur neuen stellvertretenden Jugendleiterin Vanessa Jäckle wurde gewählt, die Susanne Noth ablöst. Davide Coraci als Beisitzer und Gerold Geiger als Kassenprüfer wurden in ihren Ämtern bestätigt. Ebenfalls wiedergewählt wurden Harry Staiger als Kassier, Markus Noth als Schriftführer und Bernhard Kopp als erster Vorsitzender.

Hochkarätige Ehrungen

Auch gab es wieder einige Mitglieder, die von Kopp geehrt wurden. Für 60-jährige Mitgliedschaft wurden Erwin Ebert und Gottfried Rapp die Ehrennadel in Gold mit Diamant angesteckt. Christof Rapp wurde in Abwesenheit mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Ebenfalls in Abwesenheit wurde Reiner Rapp für 30 Jahre Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Silber geehrt. Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurden Lolita Stein, Dagmar Rapp und Birgit Specht mit der Ehrennadel in Bronze geehrt.

Zum Schluss gab der Vorsitzende noch einen Ausblick auf das laufende Vereinsjahr. Das Highlight wird das 40-jährige Dirigentenjubiläum von Johannes Romer sein. Zu diesem Anlass wird ein großes Konzert am 29. November veranstaltet. Außerdem sind auch wieder einige Ausflüge auf dem Plan. So ist wieder ein Ausflug ins Markgräflerland zum Gutedeltag organisiert. Das Jubiläum des Musikvereins Stetten ist schon im Terminkalender notiert.