Musikverein Laufen/Eyach: Was in 100 Jahren alles passiert ist

Der Musikverein Laufen/Eyach ist 100 und feiert den rundesten aller Geburtstage am letzten Septemberwochenende. Eine Festschrift lässt die Vereinsgeschichte Revue passieren.
Das genaue Gründungsdatum im Jahre 2025 ist nicht überliefert; die Chronik spricht von „Ende Februar“, ohne sich genauer festzulegen. Die Gründungsmitglieder waren sieben an der Zahl; 800 Reichsmark mussten für die Gründung aufgebracht und eine Vorauszahlung von 350 Reichsmark geleistet werden – in der Debatte über die Frage, woher sie kommen sollten, musste sich Gründungsvorstand Hermann Knapp offenbar einige „Grobheiten“ gefallen lassen.