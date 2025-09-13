Musikverein Laufen/Eyach: Was in 100 Jahren alles passiert ist

Der Musikverein Laufen/Eyach ist 100 und feiert den rundesten aller Geburtstage am letzten Septemberwochenende. Eine Festschrift lässt die Vereinsgeschichte Revue passieren.

Das genaue Gründungsdatum im Jahre 2025 ist nicht überliefert; die Chronik spricht von „Ende Februar“, ohne sich genauer festzulegen. Die Gründungsmitglieder waren sieben an der Zahl; 800 Reichsmark mussten für die Gründung aufgebracht und eine Vorauszahlung von 350 Reichsmark geleistet werden – in der Debatte über die Frage, woher sie kommen sollten, musste sich Gründungsvorstand Hermann Knapp offenbar einige „Grobheiten“ gefallen lassen.

Er lieh sich schließlich das Geld, ging in Vorleistung und finanzierte überdies die Monatsbeiträge fürs erste Vierteljahr. Anschließend wanderte er nach Amerika aus und kehrte erst 1929 wieder nach Laufen zurück. Nach seiner Ankunft zeigte er sich erneut so spendabel, dass er gleich wieder zum Vorstand gewählt wurde. Er blieb bis 1935 im Amt; im letzten Vorkriegsjahr weisen ihn die Annalen abermals als Vorsitzenden aus.

Erster Dirigent des neugegründeten Vereins war Hermann Roth – dank seinem Ehrgeiz nahm die Kapelle bereits 1927 an einem Wertungsspiel teil und wuchs mit der Zeit auf 16 Aktive an. Während des Kriegs schrumpfte diese Zahl wieder beträchtlich, und das Vereinsleben kam zum Erliegen; nach Kriegsende lösten die Franzosen den Verein auf und ließen erst Anfang Januar wieder einen Probenbetrieb zu. Das erste Konzert nach der Neugründung fand am Vorabend von Weihnachten statt; auf dem Programm standen – natürlich – Weihnachtslieder.

Die Kapelle in der Gründerzeit des Vereins Foto: Musikverein Laufen

Noch zweimal, 1951 und 1955, übernahm der Gründungsvorsitzende Hermann Knapp die Vereinsführung; ihm folgte 1957 Hermann Bäckert – der zugleich Dirigent war – ins Amt. 1958 richtete der Musikverein das Kreismusikfest aus; 1959 ging er eine Partnerschaft mit der Feldmusikgesellschaft Lupfig in der Schweiz ein, die bis heute Bestand hat. 1962 schließlich fuhr die Kapelle ihren bis dato größten Erfolg ein, einen ersten Rang beim Wertungsspiel in Geislingen.

Die Ära Thomas Bolkartwährte 31 Jahre

1965, Vorsitzender war mittlerweile Hans Bolkart, wurde der Eintritt ins Schwabenalter gefeiert. In den folgenden 19 Jahren wechselten sich Bäckert und Bolkart mehrfach im Amt des Vorsitzenden ab. In diese Zeit fielen unter anderem ein Bundesmusikfest in Ebingen, bei dem sich die Laufener mit der schwedischen Musikkapelle Fristad anfreundeten, und der Besuch, den sie den neuen Freunden im Juni 1978 abstatteten – es war die bis dahin größte Reise der Vereinsgeschichte.

Thomas Bolkart in den 1990er Jahren – 31 Jahre lang stand er an der Spitze des Musikvereins Laufen Foto: Musikverein Laufen

1984 gab Hans Bolkart den Vorsitz endgültig ab, vier Jahre lang amtierte Horst Pinczewski, ehe 1988 die Ära Thomas Bolkart begann. Der neue Mann war erst 21 Jahre alt; er sollte 31 Jahre lang im Amt bleiben. Die 1990er brachten regelmäßige Auftritte im Schwarzwald, wo die Laufener Freundschaft mit der Trachtenkapelle Dachsberg geschlossen hatten, eine einwöchige Spanienreise, CD-Aufnahmen und anlässlich der Eröffnung des Münchner Oktoberfests 1994 die Teilnahme am Festzug zur Theresienwiese.

Startnummer 18 imRosenmontagsumzug

Im Millenniumsjahr 2000 feierte der Musikverein Laufen sein 75-jähriges Bestehen und 2004 „Eyachtal in Concert“, die Koproduktion der vier Musikverein im Westen Albstadts, seine Premiere. 2011 geriet zum MV-Fasnetsjahr mit der Teilnahme am Mainzer Rosenmontagsumzug als ultimativem Höhepunkt – die Laufener hatten die Startnummer 18.

Seit 2015 veranstalten sie regelmäßig Kabarettabende, 2019 begründeten sie die Tradition der Dirndl- und Lederhosenproben. Im selben Jahr nahm Thomas Bolkart, nunmehr Margrethausener, seinen Abschied. Der Ehrenvorsitzende hat zur Festschrift noch ein Grußwort beigesteuert; ihre Publikation erlebte er nicht mehr mit: Er starb am 9. Juli nach schwerer Krankheit – und wird auch beim Jubiläumsfest am 26., 27. und 28. September schmerzlich vermisst werden.