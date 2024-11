Die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Kurkapelle Schonach stecken derzeit inmitten der Vorbereitungen für ihr Jahreskonzert am Samstag, 23. November. Unter anderem wurde während eines Probewochenendes in intensiver Probenarbeit am Konzertprogramm gefeilt.

Seit 2018 erstmals wieder ein Doppelkonzert

Ende November ist es so weit: Das Jahreskonzert wird in diesem Jahr erstmals seit 2018 wieder als Doppelkonzert stattfinden. Die Aktiven freuen sich, ihrem Publikum, gemeinsam mit ihrem Konzertpartner – dem Musikverein Unterbaldingen – einen großartigen Konzertabend im Haus des Gastes bieten zu dürfen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Musikverein Oberbaldingen wird den Abend unter dem Motto „Wo Adel auf Melodien trifft“ eröffnen und den ersten Konzertteil gestalten. Darauf folgt die zweite Konzerthälfte mit dem Musikverein Schonach, der in diesem Jahr erstmals unter der musikalischen Leitung von Saskia Weber steht. Dieser Teil steht ganz unter dem Motto: „Bunt“. Das Publikum kann sich auf eine bunte Palette von verschiedenen Stücken freuen, die – wie die Menschen auch – einzigartig und doch miteinander verbunden sind.

Mit dem Eröffnungsstück „Pacific Dreams“ von Jacob de Haan werden die Zuhörer auf die musikalische Reise eines jungen Komponisten in den Pazifik mitgenommen. Mit Benjamin Yeos Tongedicht „Voyage to the End of the Earth“ sowie dem Titel „Return of the Vikings“ von Bert Appermont wird das Publikum auf eine Abenteuerreise durch die Weltmeere eingeladen. Bei „Return of the Vikings“ wird die Kurkapelle von ihren Nachwuchsmusikern unterstützt. Im Anschluss daran ertönen die Melodien aus zwei großartigen Filmen. Filmmusik von Hans Zimmer aus „Madagascar“ und Melodien aus dem Musicalfilm „The greatest Showman“ versprechen Kino-Feeling der besonderen Art.

Ehrungen durch den Verein und den Verband

Der Konzertabend bietet der Kurkapelle wieder den passenden Rahmen, um verdiente Musiker durch den Verein sowie den Blasmusikverband Schwarzwald-Baar zu ehren. Im Anschluss sind die Besucher traditionell zu einem Umtrunk im Foyer des Haus des Gastes eingeladen, um den Abend gemeinsam mit den Akteuren ausklingen zu lassen.

Das Doppelkonzert findet am 23. November ab 19.30 Uhr im Haus des Gastes statt. Der Saal wird bereits um 19 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Wer am 23. November schon etwas vorhat, kann das Konzert bereits diesen Samstag, 16. November, 19 Uhr, in der Ostbaarhalle in Unterbaldingen miterleben.