Schlechtwetter hält in Schönwald einige Besucher fern

1 Organisation in der Küche ist alles, um den Besucherandrang um die Mittagszeit zu bewältigen Foto: Hans-Jürgen Kommert

Es war ein durchwachsenes Wochenende für den Musikverein Kurkapelle aus Schönwald: Während die musikalischen Programmpunkte überzeugen konnten, spielte das Wetter gar nicht mit. Ein großer Besucheransturm war deshalb Fehlanzeige.









Nachdem der Förderverein seine laute „Forest-Beats vs DJ-Brass“-Partynacht für die Jugend mit „Deep Breath“ sowie DJ Risk durchgeführt hatte, ging es am Samstag und Sonntag in ruhigeren Bahnen weiter im Sommerfest-Fahrplan des Musikvereins Kurkapelle Schönwald.