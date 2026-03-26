Musikverein Iselshausen: „Lyra“ läutet den Frühling ein

Ein rundum gelungenes Wochenende erlebte der Musikverein „Lyra“ Iselshausen in der Gemeindehalle mit Frühjahrskonzert und Frühjahrsfest.
Sowohl das Frühjahrskonzert als auch das Frühjahrsfest waren sehr gut besucht und sorgten für eine großartige Atmosphäre. Das Frühjahrskonzert stand in diesem Jahr unter der neuen musikalischen Leitung von Maik Finkbeiner. Unter dem Motto „Musikstücke aus der DACH-Region“ präsentierte das Orchester ein abwechslungsreiches Programm, das beim Publikum großen Anklang fand.