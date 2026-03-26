Musikverein Iselshausen: „Lyra“ läutet den Frühling ein

Ein rundum gelungenes Wochenende erlebte der Musikverein „Lyra“ Iselshausen in der Gemeindehalle mit Frühjahrskonzert und Frühjahrsfest.

Sowohl das Frühjahrskonzert als auch das Frühjahrsfest waren sehr gut besucht und sorgten für eine großartige Atmosphäre. Das Frühjahrskonzert stand in diesem Jahr unter der neuen musikalischen Leitung von Maik Finkbeiner. Unter dem Motto „Musikstücke aus der DACH-Region“ präsentierte das Orchester ein abwechslungsreiches Programm, das beim Publikum großen Anklang fand.

Eröffnet wurde der Konzertabend mit dem festlichen Stück „Allegro Festivo“. Im weiteren Verlauf folgten unter anderem die Titel „The Glacier Express“, „Kap Arkona“, „So schön ist Blasmusik“, „Santiano“, „Hinterm Horizont“, „Auf zum Bauernherbst“ sowie „Bergglück“. Das abwechslungsreiche Programm spannte einen musikalischen Bogen von klassischen Konzertstücken über Polkas bis hin zu modernen Arrangements.

Das Publikum zeigte sich begeistert und spendete den Musikerinnen und Musikern langanhaltenden Applaus. Besonders freute sich der Verein über die zahlreichen Besucher von Musikvereinen aus der Umgebung. Auch die befreundete Musikgesellschaft Fahrni aus der Schweiz war wieder zu Gast und trug zur besonderen Atmosphäre des Konzertabends bei.

Gemütliche Feststimmung

Tags darauf folgte das Frühjahrsfest in der Gemeindehalle. Die Gäste konnten sich über ein reichhaltiges Mittagessen freuen. Zudem wartete ein großes Kuchenbuffet mit zahlreichen selbstgebackenen Köstlichkeiten auf die Besucher.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Trachtenkapelle Gündringen, die das Publikum bestens unterhielt und für eine gemütliche Feststimmung sorgte.