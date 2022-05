Musikverein in Lackendorf

4 Der MV Römlinsdorf begibt sich am Samstag direkt zweimal auf die Bühne. Foto: Kimmich

Zwei Jahre hat der Musikverein Lackendorf darauf gewartet: Ein volles Festzelt über vier Tage lang mit Live-Musik, vielen Besuchern und guter Stimmung, ohne auf besondere Hygienemaßnahmen Wert legen zu müssen.















Dunningen-Lackendorf - Bereits mit dem Auftakt durch die "LaPaNa" am Mittwochabend war klar, dass nicht nur die Veranstalter auf diese Tage hin gefiebert haben.

An Christi Himmelfahrt fanden neben Vätern zahlreiche Gäste ihren Weg zum Festort, sie alle folgten dem Lockruf der Musik der Bauernkapelle Trichtingen, des Jugendorchesters Lackendorf und den Klängen von Heppa Hoppa. "Das fühlte sich heute an wie an der Fasnet, überall kamen die Leute mit Boller- und Festwägen daher", freute sich Festbesucherin Jasmin Hatwig.

Baronengilde sorgt für Unterhaltung

Da der Musikverein für Freitag einen "Regenerierungstag" einlegte, nutzte die Barnonengilde des Ortes die bestehende Infrastruktur, um dem feiernden Volk bei Schmaus und Trank mit den drei Gardetanzgruppen Unterhaltung anzubieten. Vize-Vorsitzender Matthias Renz resümierte: "Isch gloffa! Unsere Erwartungen wurden übertroffen."

Einer der Höhepunkte des Frühlingsfestes bildete das "Minigolf Spezial" am Samstagnachmittag. An 18 Stationen bewiesen sich acht angemeldete Gruppen vom Teenageralter bis hin zum "Rentner- Trupp". Simon Bihl hatte sich im Vornerein mit Marius Sauter und Ruben Berger an seiner Seite die unterschiedlichsten Minigolf- Varianten ausgedacht, bei denen Geschicklichkeit und auch Glück gefragt waren.

Zielwasser kann nicht schaden

Ob beim Stiefelweitwurf, beim Tonnen-Basketball oder Rutschen-Golf, das ein oder andere Zielwässerchen war auf jeden Fall vonnöten. Hier freute sich die "Fitnessgruppe 2" über den ersten Platz, gefolgt von "Männer Fit" auf Platz zwei und "Trainingsgruppe B" auf Platz drei.

Auch der Hammellauf ohne Hammel verlief wie geplant: 38 Kinder liefen zur Musik im Kreis, bis nach zwölf Minuten der Wecker das Gewinnerkind an der vorher festgelegten Markierung bestimmte. Die zehnjährige Leni Mauch aus Dunningen durfte sich über einen Fahrrad-Gutschein im Wert von 150 Euro, gesponsert von Josef Flaig, freuen.

Die Musikvereine Römlinsdorf und Lackendorf sorgten anschließend für heitere Feststimmung, wobei es offenbar nicht leicht schien, hierbei ein Ende zu finden. Nach den Lackendorfern bauten die Römlinsdorfer ihr Equipment nochmals auf, um fröhlich bis in die Nacht hinein zu musizieren.

Am Sonntag spiegelte das Wetter die Stimmung wider, Sonne und Regen so wie Freud und leichte Wehmut über das Ende der Festtage erschienen zugleich. Der MV Trichtingen und verschiedene Gastkapellen begleiteten abschließend das Geschehen. Das Resümee eines rundum zufriedenen Vorsitzenden Helme Schmeh: "Ein vor zwei Monaten nie für möglich gehaltenes Fest wurde wahr. Wir sind mit dem Verlauf und dem Besuch sehr zufrieden."