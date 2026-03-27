Musikverein in Horb-Betra: „Harmonie“ blickt auf ein Jahr mit vielen Konzerten zurück

Bei der Generalversammlung des Musikvereins „Harmonie“ Betra standen Wahlen an. Auch wurden die Konzerte und Aktivitäten aus dem vergangenen Jahr aufgelistet.
Der Musikverein „Harmonie“ Betra hat sich kürzlich zur Generalversammlung getroffen und auf seine Aktivitäten im vergangenen Jahr zurückgeblickt. Die Vorstände der jeweiligen Fachbereiche („FB“) berichteten von den verschiedenen Ereignissen. Den Anfang machte Joana Maier (FB Konzerte) die für den abwesenden Tim Schäfer (FB Veranstaltungen) von einem gelungenen Zwieblbeedafest berichtete. Ein Helferfest durfte ebenfalls nicht im vergangenen Jahr fehlen.