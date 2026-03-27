Musikverein in Horb-Betra: „Harmonie“ blickt auf ein Jahr mit vielen Konzerten zurück

Bei der Generalversammlung des Musikvereins „Harmonie“ Betra standen Wahlen an. Auch wurden die Konzerte und Aktivitäten aus dem vergangenen Jahr aufgelistet.

Der Musikverein „Harmonie“ Betra hat sich kürzlich zur Generalversammlung getroffen und auf seine Aktivitäten im vergangenen Jahr zurückgeblickt. Die Vorstände der jeweiligen Fachbereiche („FB“) berichteten von den verschiedenen Ereignissen. Den Anfang machte Joana Maier (FB Konzerte) die für den abwesenden Tim Schäfer (FB Veranstaltungen) von einem gelungenen Zwieblbeedafest berichtete. Ein Helferfest durfte ebenfalls nicht im vergangenen Jahr fehlen.

Als Zweites listete Maier die gespielten Konzerte auf: Das Jahreskonzert unter dem Motto „Landschaftsklänge“ sei ein voller Erfolg gewesen. Auf Grund des hohen Besucheransturm im Vorjahr wurde ein Karten-Vorverkauf gemacht, welcher sich bewährt habe. Im Jahr 2026 findet eine Konzertreise nach Lago d’Iseo und ein Doppelkonzert in Zimmern unter der Burg statt.

Positive Bilanz 2025

Weiter ging es mit den Auftritten des Musikvereins, die Vanessa Stribick (FB Musik) vorstellte: darunter waren zwei Hochzeiten, drei Ständle und sechs Unterhaltungsauftritte.

Anschließend berichtete Kathrin Gugel, die an diesem Abend ihr Amt als Kassenführerin abgab, über den Kassenbestand. Dieser habe sich im Jahr 2025 verringert. Die Kassenprüfer bestätigten eine tadellos geführte Kasse.

Ein Highlight war laut Pressemitteilung das Wertungsspiel in Altheim – bei dem mit Erfolg teilgenommen wurde. Weitere Highlights waren das Doppelkonzert mit dem Musikverein Bergfelden und das Jahreskonzert. Die vielseitigen Auftritte seien geprägt von einer guten Mischung aus traditioneller und moderner Musik.

Wahlen und Ehrenmitglieder

Neben Gugel ginge auch für Dirigent Elias Kowalski laut Mitteilung das letzte Jahr ein. Einstimmig wurden wieder Joana Maier als Vorstand für Konzerte gewählt und Marina Klatt tritt neu das Amt der Kassenführerin an.

Unsere Empfehlung für Sie Betraer Musiker jubeln Stücke der „Harmonie“ überzeugen die Jury Der Musikverein Harmonie Betra brillierte beim Wertungsspiel in Altheim.

Zudem wurden neue Ehrenmitglieder ernannt: Bert Henger, Siegfried Maier, Wolfgang Wöhrstein, Hartmut Maier, Franz Dettling Abschließend bedankt sich die Vorstandschaft für die geleistete Arbeit bei Kathrin Gugel, die nach sieben Jahren das Amt als Kassier abgibt.