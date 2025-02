Der Vorsitzende Dirk Pfaff begrüßte alle Anwesenden und gab die Tagesordnung bekannt.

Schriftführerin Julia Broghammer blickte auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Neben jährlich wiederkehrenden Auftritten hat das Hauptorchester laut Mitteilung das Sommerprogramm beim Sommerfest der Harmonie Tennenbronn, beim Blasmusik Open Air-Fest des Musikvereins Böttingen, dem Sommerfest des Musikvereins Gremmelsbach und dem Weinfest der Stadtmusik Bonndorf präsentieren dürfen.

Ein Highlight war das Jahreskonzert im Dezember unter dem Motto „Concordia goes Hollywood“, bei welchem neben Filmklassikern auch live die Filmmusik zu einem Kurzfilm gespielt wurde. Mit diesem Konzert verabschiedete sich das Hauptorchester von Dirigent Daniel Weißer und es folgte die Taktstockübergabe an den neuen Dirigenten der Concordia Fabio Beilharz.

Gute Probenbeteiligung

Im Bericht des Vorsitzenden lobte Dirk Pfaff die Musikerinnen und Musiker für die gute Probebeteiligung im vergangenen Jahr. Außerdem blickte er auf die Altmetallsammlung, das Sommerfest und das Jahreskonzert zurück. Als Ausblick verkündete er, dass beim Sommerfest der Festfreitag anders stattfinden wird. Genaueres wird aber noch geplant.

Auch Dirigent Fabio Beilharz, der ab April die Leitung des Musikvereines übernimmt, schaffte mit seinem Bericht, welcher in Abwesenheit von Dirk Pfaff vorgelesen wurde, einen Ausblick auf das erste gemeinsame Jahr. Er freut sich bereits auf die Zusammenarbeit und den gemeinsamen Start.

Über die Finanzen berichtete Kassenhelfer Jonas Weber, stellvertretend für Kassierer Matthias Herzog. Er verkündete, dass das Vereinsjahr einerseits von Investitionen und andererseits auch von Einnahmen durch Arbeitsdienste, um die Investitionen zu stemmen, geprägt war. Der Musikverein steht finanziell gut da.

Lisa-Marie Ganter übernimmt

Jugendleiterin Annika Kopp zeigte auf, dass der Verein im Jugendbereich sehr gut aufgestellt ist. 2024 trat das Vororchester, bestehend aus 20 Kindern, unter der Leitung von Nele Rehfuß beim Musikfest und dem Jahreskonzert in Hardt auf.

Zum Jahresende gab es einen Dirigentenwechsel, da Nele Rehfuß aufgrund ihrer Ausbildung den Dirigentenstab abgeben musste. Seit Januar begrüßt der Verein Lisa-Marie Ganter als Vororchesterdirigentin. Die Jugendkapelle Ha-Rö-Wa besteht aktuell aus 27 Jugendspielerinnen und Jugendspielern.

Gemeinsam mit Dirigentin Madeleine Eble war die Juka an der Fasnet in Winzeln, Lauterbach und Waldmössingen unterwegs. Das Sommerprogramm wurde beim Jugendtag in Schiltach, beim Musikfest Hardt und beim Schlachtfest Rötenberg präsentiert. Ein Highlight war die Juka-Night im März, bei der man nach einem tollen Auftritt den Abend gemeinsam ausklingen ließ und in der Halle übernachtete.

Sabrina Storz ist Ehrenmitglied

Auch Madeleine Eble legte nach einigen Jahren ihr Amt als Juka-Dirigentin im Oktober nieder. Als Nachfolger übernahm der neue Dirigent Fabio Beilharz und startete direkt in die Konzertvorbereitung. Das Gelernte konnten die Jugendlichen bei den drei Konzerten in Rötenberg, Hardt und Waldmössingen zeigen und das Publikum begeistern.

Für 25-jährige aktive Mitgliedschaft im Verein wurde Sabrina Storz zum Ehrenmitglied ernannt. Der Vorsitzende Dirk Pfaff gratulierte der Geehrten und überreichte ihr eine Ehrentafel.

Nun ist das Orchester motiviert, mit Fabio Beilharz bald in das neue Vereinsjahr zu starten. Bis April übernimmt Robert Stuhlberg interimsmäßig die musikalische Leitung.

Wahlen

Der stellvertretende Vorsitzende

Daniel Dieterle und Beisitzer Franz Marte legten ihre Ämter nach sehr langer Mitarbeit nieder, was entsprechend gewürdigt wurde. Beisitzer Janik Fleig erklärte sich bereit, das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden zu übernehmen. An seine Stelle wurde Lioba Marte neu in den Ausschuss gewählt. Ebenfalls als Beisitzer wurde Thomas Flaig in den Ausschuss gewählt.

Schriftführerin

Julia Broghammer, Beisitzer Philipp Rapp, Selina Hummel, Jonas Weber sowie Kassenprüfer Fabian Klausmann für zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.