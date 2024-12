Musikverein Hondingen: Weihnachtsklänge verzaubern Hondinger Kirche

1 Spiel vor beeindruckender Kulisse: Unter der Leitung von Dirigent Thomas Happle präsentiert der Hondinger Musikverein am dritten Adventssonntag in der Sankt-Martin-Kirche bekannte Weihnachtslieder. Foto: Malena Schwenk

Der Musikverein Hondingen stimmte am dritten Adventssonntag die Besucher mit Weihnachtsklängen auf die Festtage ein. In der festlich geschmückten Sankt-Martin-Kirche begeisterte das Orchester mit einer Mischung aus klassischen Weihnachtsliedern und modernen Hits.









Link kopiert



Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr hatte der Musikverein Hondingen am Sonntagabend wieder zu den Weihnachtsklängen in die Hondinger Sankt-Martin-Kirche eingeladen. Zahlreiche Besucher waren gekommen, um sich am dritten Adventssonntag auf die bevorstehende Weihnachtszeit einzustimmen.