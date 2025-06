Alarm in Albstadt-Ebingen Qualm über Wohngebiet – Feuerwehr rückt aus

Die Feuerwehr war an der Straße Im Rauhen Wiesle in Albstadt-Ebingen im Einsatz. Grund dafür war Rauchentwicklung in einer Garage. Eindrücke vom Einsatz haben wir zusammengestellt.