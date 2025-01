Musikverein „Harmonie“ Sulzbach: Klaus Brucker tritt nach 27 Jahren als Vorsitzender zurück

1 Neuer erster Vorsitzender Tobias Brucker, Marina Moosmann (aktives Ausschussmitglied und Notenwart), der ehemalige Vorsitzende Klaus Brucker, Simon Broghammer (aktives Ausschussmitglied) und Alexander Kunz (zweiter Vorsitzender) Foto: Harmonie

Klaus Bruckers Bruder und bisheriger zweiter Vorsitzender Tobias Brucker tritt in seine Fußstapfen als Vorsitzender des Musikvereins „Harmonie“ Sulzbach.









In der Hauptversammlung im Gasthaus Heuwies streifte der Vorsitzende Klaus Brucker in seinem Jahresbericht ein ereignisreiches musikalisches Jahr mit vielen erfolgreichen Veranstaltungen und Events. Die Fasnet mit „Harmonie on the Rocks“ am Rosenmontag, der Konzertabend „Youthnited“ des Jugendorchesters im März, die klingende Hochtalrunde an Christi Himmelfahrt und das Sommerfest mit dem Unterhaltungsformat „Trink deinen Song“ im Juli sind nur einige der Auftritte, die der Verein laut Mitteilung gemeinsam erfolgreich gemeistert hat. Neben den musikalischen Projekten ist 2024 auch der Startschuss für das Schopfbauprojekt auf dem Boschel gefallen, wofür sich Brucker bei den tatkräftigen Helfern bedankte.