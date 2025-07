Zwei Tage lang erklingt Blasmusik satt in Schapbach

1 Der Musikverein Eintracht Seedorf unter Leitung von Martin Eger war erstmals beim Sommerfest in Schapbach. Foto: Wilfried Weis Gute Stimmung, Blasmusik und zahlreiche Besucher prägten das zweitägige Sommerfest des Musikvereins Harmonie Schapbach am Wochenende.







Der Vorstandssprecher des Musikvereins, Frank Schmid, zeigte sich am Montagabend mit dem Besuch des Sommerfests, das auf dem Festgelände bei der Leichtathletikanlage stattfand, recht zufrieden. Vor allem am Montag strömten die Besucher zum Handwerkervesper, auch wenn es zeitweise in Strömen regnete. Das Festzelt war bis auf den letzten Platz besetzt.