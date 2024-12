Daniela Maier Skicross Furtwangerin holt nächsten Weltcup-Sieg und sagt: „Es ist ein Mega-Gefühl“

Daniela Maier übernimmt nach ihrem zweiten Triumph in Innichen die Führung im Gesamt-Weltcup und will erst einmal „feiern“. Sie ist in der Form ihres Lebens.