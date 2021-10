2 Dem Publikum gefiel, was der Musikverein Gruol bei seinen vier Platzkonzerten im Dorf zu bieten hatte. Foto: Fotos: Bäurle

Haigerloch-Gruol. Mit vier Platzkonzerten innerhalb eines Nachmittags erfreute der Musikverein Gruol am Sonntag seine Fans an verschiedenen Plätzen im Dorf.

Diese Aktion hatte sich bereits im Corona-Herbst des vergangenen Jahres bewährt, und auch in diesem Jahr freuten sich viele Zuhörer über die musikalische Abwechslung.

Da auch 2021 sowohl das große Frühlingskonzert, als auch das Sichelhenkefest vor einigen Wochen ausfielen, präsentierte sich der Gruoler Musikverein den Bürgern eben wieder auf die etwas andere Art, und zwar vor "Sissis Traumland" in der Panoramastraße, beim Feuerwehrhaus, vor der Firma Holzbau Siedler und vor dem Gasthaus Hirsch in der Schweizerlandstraße. Dabei war für jeden Platz ein extra Set vorbereitet worden, das heißt, dass es von den Stücken her kaum Überschneidungen gab. Lediglich ein paar wenige Stücke erklangen an mehreren Plätzen.

Vor allem die Freunde von Polkas und Märschen kamen auf ihre Kosten, und so träumten "Wir Musikanten" ganz entspannt "Ein halbes Jahrhundert" lang"Auf der Vogelwiese" liegend von "Gablonzer Perlen" und ließen "Jubiläumsklänge", den "Deutschmeister Regimentsmarsch" oder den Marsch "Abel Tasman" erklingen. Beim Klassiker "Dem Land Tirol die Treue" zeigten die Akteure vom MV Gruol, dass sie auch gesanglich etwas drauf haben, und bei einigen Stücken klatschten die Zuhörer begeistert mit.

Das schöne, sonnige Wetter trug ebenfalls zum Gelingen der Aktion bei. Dirigent Armin Wehrstein zog ein durchweg positives Fazit.