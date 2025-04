Der 1. Vorsitzende Raimund Wehle begrüßte zur 51 Hauptversammlung des Musikvereins „Harmonie“ Grünmettstetten erstmals im neuen Probelokal die 59 anwesenden aktiven und fördernden Mitglieder sowie die Mitglieder des Fördervereins, die mit ihrem 1. Vorsitzenden Hans-Dieter Dettling ihre Generalversammlung direkt zuvor abhalten konnten.

Der Verein besteht derzeit mit seinen 65 Gesamtaktiven, von denen 53 Musiker in der Stammkapelle spielen, und 80 passiven Mitgliedern aus insgesamt 145 Mitgliedern. Darin enthalten sind 29 Ehrenmitglieder. In seinem Rückblick zu „50 Jahre MVG“ zeigte Wehle mit Stolz die gelungenen Höhepunkte des Jubiläumsjahres auf: Der Festakt gemeinsam mit dem Blasmusikkreisverband Freudenstadt im Frühjahr, die Einweihung mit Tag der offenen Tür des neuen Probelokals im Sommer, das viertägige Jubiläumsfest im September und als musikalisches Highlight das Kirchenkonzert. Dies sei nur mit dem Engagement aller Mitglieder und Helfer möglich gewesen.

Lesen Sie auch

Gut gefüllter Terminkalender

Schriftführer Alex Jung konnte mit der Fertigstellung des Probelokals und den vielen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr von einem nochmals arbeitsintensiven Vereinsjahr, wie auch im Jahr zuvor, berichten. Sein Terminkalender zählte 40 Aktivitäten. Davon wurden 31 musikalische Auftritte absolviert, die sich in zwölf Fasnetsauftritte, sechs Festzeltauftritten, fünf Auftritte bei eigenen Veranstaltungen, drei kirchlichen und einem kulturellen Auftritt, einer Beerdigung sowie zwei Ständchen und einer Hochzeit unterteilten.

Mit insgesamt 23 Sitzungen waren es nochmals zwei mehr gegenüber dem vergangenen Jahr. Insgesamt umfasste sein Bericht 78 Einzeltermine. Mit zusätzlich 44 Musikproben waren dies in Summe 122 Termine im vergangenen Jahr und somit war alle 2,9 Tage etwas los – allerdings ohne die Arbeitsstunden für den Neubau des Probelokals. Für einige Musiker sei der Musikverein, wie bereits im letzten Jahr nochmals tägliches Programm gewesen – so sein Fazit.

Aktive Jugendabteilung

Kassierer Raimund Steimle konnte von einem ebenfalls arbeitsintensiven aber auch positiven Jahr berichten. Trotz der hohen Ausgaben fürs neue Probelokal zeige die Kasse noch ein leichtes Plus. Dazu beigetragen haben die vielen Spenden und Zuschüsse, sowie ein sehr gutes Herbstfest.

Jugendleiterin Martina Dettling berichtete von insgesamt 17 Kindern und Jugendlichen, die von fünf Ausbildern unterrichtet und derzeit beim Musikverein ausgebildet werden. Im vergangenen Jahr nahmen 23 Kinder an der musikalischen Früherziehung teil. Sieben Kinder genießen eine Blockflötenausbildung und weiter zehn Jugendliche befinden sich in Ausbildung am Holz- oder Blechblasinstrument. Davon spielen vier Jugendliche in der gemeinsamen Jugendkapelle Altheim/Grünmettstetten/Salzstetten mit. Abschließend berichtete sie noch über verschiedene Freizeitaktivitäten, den Vorspielnachmittag sowie die Auftritte bei Musikfesten und die Jahreskonzerte.

Probearbeit lohnte sich

Dirigent Jörg Teufel begann seinen Bericht mit den musikalischen Höhepunkten – allen voran mit dem Festakt zum 50. Jubiläum. Er lobte auch das Jubiläumskonzert in der St.-Konrad-Kirche. Die intensive Probenarbeit hätte sich ausgezahlt und bewiesen, dass der Verein anspruchsvolle Stück konzertant aufführe könne. Sein Dank galt dabei allen Musikern für das Durchhaltevermögen.

Da er sich aus der ersten Reihe nach 15 Jahren Dirigententätigkeit zurückzieht, gab es noch einen kurzen Rückblick. Die meisten Musiker haben diese lange Reise mitgemacht und es wurde sehr viel erreicht. Was ihm immer wichtig war und auch immer gleichgeblieben ist, war die Kameradschaft und der Zusammenhalt. „Wir sind als Gemeinschaft die Dinge angegangen und haben gemeinsam die Früchte geerntet.“ Teufel werde dem Verein treu bleiben und zukünftig wichtige Aufgaben im Hintergrund übernehmen.

Foto: Musikverein Grünmettstetten

Der Generationswechsel

Ortsvorsteher Alexander Steiger hob bei der Entlastung nochmals die Wichtigkeit es Musikverein für den Ort hervor . Der wichtigste Tagesordnungspunkt des Abends waren die Wahlen. Bereits bei den Wahlen vor drei Jahren hatte man den Blick geschärft, mit Ablauf der Amtsperiode den Verein der nächsten Generation zu übergeben. Hierzu hatte sich ein Gremium über die Neuausrichtung der Organisationstrukturen intensiv beschäftigt um vor allem die Aufgaben und Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. Mit den drei Bereichen „Musik“, „Wirtschaft/Finanzen“ und „Verwaltung“ wird der Verein an die Anforderungen der Zukunft angepasst und neu ausgerichtet. (Wahlergebnisse siehe Rubrik).

Wahlen

Wahlergebnis für den Musikverein „Harmonie“ Grünmettstetten

: Vorsitzender Bereich Musik: Fabian Dettling, Vorsitzender Finanzen/Wirtschaft: Matthias Schäfer Stellvertretender Vorsitzender Bereich Verwaltung: Jörg Teufel, Schriftführer: Marcel Dettling, Kassierer: Marius Singer, Beisitzer: Anna-Lena Bok, Kathrin Saier, Nathalie Schweizer, Matthias Dettling, Manuel Jung, Marius Schweizer. Kassenprüfer: Hans-Jürgen Schweizer, Raimund Steimle

Wahlergebnis Förderverein Musikverein „Harmonie“ Grünmettstetten:

1. Vorsitzender: Hans-Dieter Dettling. 2. Vorsitzender: Raimund Wehle, Schriftführerin: Martina Dettling. Kassierer: Leopold Wehle, Beisitzer: Ludwig Hipp, Walter Saier und Hans-Heinrich Staud. Kassenprüfer: Roland Dettling und Matthias Schäfer.