Der Musikverein Gremmelsbach hatte zur Hauptversammlung ins Gasthaus Staude eingeladen. Vorsitzender Daniel Dresp ging auf die Höhepunkte des Vereinsjahrs 2024 ein: das Frühlingskonzert mit dem Musikverein Unterkirnach und das Waldfest auf der Staude.

Jugendarbeit Eines der wichtigsten Themen sei für den Verein nach wie vor die Förderung und Integration der Jugend, welche mit Hilfe des neuen Dirigenten Benjamin Hummel hervorragend gelungen sei. Hummel habe sich nicht nur bei der Jugend hervorgetan, sondern sei auch beim Hauptorchester nicht mehr wegzudenken.

Lesen Sie auch

Rückblick Die Schriftführerinnen Allgeier und Keller präsentierten in ihrem Bericht die Auftritte des vergangenen Jahrs. Der Verein lief bei den großen Narrentreffen in Schonach und Nußbach mit und gestaltete die Umzüge des Triberger Schinkenfests und der Fronleichnamsprozession mit. Der Vatertagshock in Mönchweiler, das Feuerwehrfest im Dorf, das Sommerfest in Schapbach und kleinere Gästekonzerte wurden musikalisch umrahmt.

Erfolgreicher Nachwuchs Jugendvertreterin Mariella Kunz berichtete von der Jugendfreizeit und den Veranstaltungen des Musikernachwuchs. Sechs Zöglinge legten das bronzene Leistungsabzeichen und zwei das Juniorabzeichen ab.

Finanzen Kassiererin Kathrin Echle legte die finanzielle Situation des Vereins dar. Kassenprüfer Bertsche bestätigte eine einwandfreie Kassenführung, so dass der Entlastung, die Ortsvorsteher Finkbeiner leitete, nichts im Wege stand.

Unsere Empfehlung für Sie Konzert in Gremmelsbach Musiker ziehen für 200 Zuhörer alle Register Erneut bot die Trachtenkapelle Gremmelsbach einen wundervollen Start in das Jahr, gewohnheitsmäßig im Kurhaus Triberg. Mehr als 200 Gäste erlebten einen fulminanten musikalischen Aufbruch in den Frühling.

Ehrungen Für zehnjährige Mitgliedschaft wurde Mariella Kunz mit der bronzenen Vereinsnadel ausgezeichnet. Nadine Straub, Fabian Dold und Damian Hug erhielten die silberne Vereinsehrennadel für 20-jährige Mitgliedschaft. Vom Verein und Verband wurde für 25-jährige Mitgliedschaft Kathrin Echle geehrt. Kemmerle übernahm das Überreichen der Urkunde und der silbernen Ehrennadel des Verbands.

Wahlen Neue Jugendvertreterin ist Lea Dieterle. Philipp King und Sabine Reuter-Hug sind zu Beiräten gewählt worden, alle weiteren wurden in ihren Ämtern bestätigt.