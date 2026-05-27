Musikverein Gersbach: Eine Registerparade voller Klangfarben

Der Musikvereins „Harmonie“ Gersbach begeistert mit seinem Jahreskonzert das Publikum in der Bergkopfhalle.
Die Bergkopfhalle war am Samstagabend fast vollständig gefüllt, als der Musikverein „Harmonie“ Gersbach zu seinem Jahreskonzert unter dem Motto „Eine Registerparade – Die Klangfarben des Blasorchesters“ einlud. Ein abwechslungsreiches Programm, starke solistische Leistungen und ein emotionaler Moment für die Nachwuchsmusiker prägten den Konzertabend. Ein feierlicher Auftakt und ein besonderer Moment für die Jugend.