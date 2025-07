Ein Konzertabend, wie er festlicher kaum hätte sein können: Der Musikverein „Frohsinn“ Baisingen feierte am Samstagabend mit einem mitreißenden Jubiläumskonzert im Schlosshof sein 100-jähriges Bestehen.

Rund 70 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Heidi Watz-Krammer boten ein anspruchsvolles Programm, das trotz anfänglicher Wetterkapriolen ein voller Erfolg wurde.

Vereinsvorsitzender Stefan Daub begrüßte zum Auftakt neben den zahlreichen Gästen auch prominente Gratulanten wie Rottenburgs Oberbürgermeister Stephan Neher, Ortsvorsteher Philipp Küfer und Steffen Haap, den Vorsitzenden des Blasmusikverbands. Mit einem Augenzwinkern kommentierte man das wechselhafte Wetter, das den Konzertbeginn verzögerte, sich dann aber gnädig zeigte – zur Freude aller Anwesenden.

Auch ehemalige aktive spielen beim Jubiläumsmarsch

Ein besonderes Highlight gleich zu Beginn: 28 ehemalige Musikerinnen und Musiker wurden für die ersten beiden Stücke reaktiviert und ließen gemeinsam mit der aktiven Kapelle den eigens komponierten Jubiläumsmarsch „Centum Bagator“ von Franz Watz erklingen. Der Titel spielt auf den liebevollen Spitznamen der Baisinger – die „Bagga“ – an, und wurde humorvoll durch einen Liedtext von Konstantin Pfeffer und Robert Bernhard ergänzt.

Ehrungen zuhauf gab es in einer Konzertpause. Unser Foto zeigt von links den Blasmusik-Verbandsvorsitzenden Steffen Haap , Vorstand Stefan Daub und die nicht ganz komplette Crew der ausgezeichneten Vereinsmitglieder. Foto: Klaus Ranft

Neben festlicher Blasmusik wie Beethovens „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre“ überzeugte die Kapelle auch mit orchestraler Klangfülle und rhythmischer Vielfalt. Mit „Arabian Dances“ von Brian Balmages entführte sie das Publikum in orientalische Klangwelten, bevor mit „Remember the Old Times“ eine nostalgische Rückblende auf das musikalische Repertoire früherer Jahre erfolgte. Leichtere Töne schlugen die Musikerinnen und Musiker mit der „Queens Park Melody“ von Jacob de Haan an – erstmals ergänzt durch einen Drum-Synthesizer.

Die Ansprachen der Ehrengäste fügten sich harmonisch in das Programm ein. Ortsvorsteher Philipp Küfer lobte das Engagement des Vereins: „Ich bin stolz auf den Musikverein in unserem Ort.“ Er selbst wohne nur wenige Meter vom Probenort entfernt – die intensive Vorbereitung sei ihm also nicht entgangen.

Auch OB Stephan Neher würdigte die Leistung der Musikerinnen und Musiker und überreichte ein Geldgeschenk. Verbandsvorsitzender Haap sah den Verein „für die Zukunft bestens aufgestellt“.

Cineastische Klangbilder im zweiten Konzertteil

Der zweite Konzertteil setzte auf cineastische Klangbilder: Mit „Twins“ von Jan Hadermann erinnerte man an die gleichnamige US-Filmserie, es folgte „Moment for Morricone“ mit epischer Wildwest-Atmosphäre. Auch mit „Free World Fantasy“ sendeten die Musiker musikalische Friedensgrüße, bevor das fulminante Finale mit Hans Zimmers „Gladiator“-Suite die Zuhörerschaft begeisterte.

Unterhaltsame Geschichten aus der Vereinsgeschichte

Die musikalische Leitung von Heidi Watz-Krammer trug maßgeblich zum Gelingen dieses Konzertabends bei. Die Moderationen, von mehreren Vereinsmitgliedern getragen, brachten zudem unterhaltsame Geschichten aus der Vereinsgeschichte auf die Bühne.

Mit stehenden Ovationen und langanhaltendem Applaus dankte das Publikum allen Beteiligten für ein Jubiläumskonzert, das in Erinnerung bleiben wird – und das mit Stolz und Spielfreude einen gelungenen Höhepunkt im Festjahr des Musikvereins setzte.

Die Ehrungen

Zahlreiche Ehrungen

gab es beim Musikverein „Frohsinn“:

Für 40 Jahre

fördernde Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Siegfried Bernhard, Peter Kiefer, Edmund Teufel, Paul Teufel, Hans Kiefer und Bernhard Kränzler.

Für 50 Jahre

wurde zum Ehrenmitglied ernannt: Rupert Küfer.

Für 60 Jahre

und mehr: Elmar Katz, Wolfgang Wössner, Wilhelm Häsler, Eugen Müller und Edwin Bernhard.

Für 70 Jahre

und mehr: Otto Pfeffer, Wilfried Ehrmann und Edmund Bernhard.

Für 20 jährige

aktive Mitgliedschaft wurde Doris Berstecher mit der Urkunde und der Ehrennadel des Blasmusikverbandes ausgezeichnet.

Für 60 Jahre

aktives Musizieren wurde Konstantin Pfeffer mit der Urkunde und der Ehrennadel des Blasmusikverbandes ausgezeichnet.