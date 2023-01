1 Gerhard Heinzelmann (links) und Ernst Luppold sind seit 60 Jahren im Verein aktiv. Foto: Heinzelmann

Fluorn-Winzeln - Außergewöhnlich hochkarätige Ehrungen gab es jüngst beim Musikverein "Eintracht" Fluorn. So durften Vorsitzender Bernd Staiger sowie Florian Jauch als Vertreter des Blasmusikverbands Rottweil-Tuttlingen Gerhard Heinzelmann und Ernst Luppold für jeweils stolze 60 Jahre aktive Vereinsarbeit ehren.

Tuba "aufgebrummt"

Eine Auszeichnung, die nicht vielen Musikern zuteil wird und auf die sowohl die Geehrten als auch der Musikverein äußerst stolz sind. Im Gespräch verraten die beiden, was sie in den vergangenen sechs Jahrzehnten im Verein erlebten und was sie bis heute motiviert.

Beide starteten ihre Musiklaufbahn auf der Trompete und dem Flügelhorn, wechselten jedoch auf das damals unterbesetzte Es-Horn-Register. Als sich später auf anderen Instrumenten Defizite ergaben, ging Gerhard Heinzelmann freiwillig zurück zum Flügelhorn. Ernst Luppold hingegen wurde vom damaligen Dirigenten sprichwörtlich das Spielen der Tuba "aufgebrummt". Auf diesen Instrumenten musizieren die beiden Urgesteine bis heute.

Neben vielen Jahren Ausschusstätigkeit leiteten Ernst Luppold in der Funktion des ersten und Gerhard Heinzelmann in der des zweiten Vorsitzenden in engem Schulterschluss über viele Jahre die Geschicke des Vereins.

Viele schöne Erinnerungen

Rückblickend schwelgen die Geehrten in vielen schönen Erinnerungen. So sind mitunter die einstigen Fluorner Dorffeste, die mit "sehr gut" absolvierten Wertungsspielen in der Oberstufe, die festlichen Konzerte aber auch die Vereinsausflüge in bester Erinnerung. Einen besonderen Erfolgsfaktor räumen die beiden der Kameradschaft und dem Zusammenhalt ein.

Manche Probe dauerte länger

Früher sei der Verein durchaus attraktiv gewesen, weil man "als junge Kerle mit der Musik auf Feste gekommen ist". Auch hätte der eine oder andere Einkehrschwung dazu geführt, dass so manche Probe etwas länger dauerte. Obgleich es im Laufe der Jahrzehnte mit dem Verein tendenziell bergauf ging, reihten sich auch Tiefen und Abschiede in den Lauf der Jahre. So musste der Verein erst Ende letztes Jahr Abschied von ihrem Kameraden Robert Arnold nehmen, der ebenfalls 60 Jahre musiziert hatte und dafür geehrt worden wäre.

Im Fazit sind sich die beiden dennoch einig: "Es hat immer Spaß gemacht Musik zu machen – bis heute!" Der Musikverein sei immer eine schöne Nebensache gewesen, der auch während dem Berufsleben stets geholfen hätte, abzuschalten.

Nicht unerwähnt wollen die beiden lassen, dass zu ihren 60 Jahren aktiver Vereinsarbeit auch ihre Ehefrauen wesentlich beigetragen haben. Zwar wären diese sicherlich auch ab und zu froh gewesen, dass sie während den Musikproben Ruhe vor ihren Männern gehabt hätten, jedoch seien sie auch immer eingespannt gewesen und hätten kräftig mit angepackt.

Vorbilder für die Vereinskameraden

Seit ihrer Jugend verbindet beide Musiker eine Freundschaft, die durch das Miteinander im Verein noch weiter intensiviert wurde. Es ist kein Geheimnis, dass Gerhard Heinzelmann und Ernst Luppold bis zum heutigen Tag durch treuen Probenbesuch und Arbeitsdienste mit Vorbild voran gehen und bei den Jüngeren äußerste Beliebtheit genießen. Die Musiker der Fluorner "Eintracht" freuen sich auf noch viele gemeinsame Erlebnisse mit den beiden.